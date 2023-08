Ominami: Milei es parte de la ultraderecha global que busca "impugnar la democracia"

Marco Enríquez-Ominami / Foto: Archivo

Javier Milei, candidato de LLA / Foto: Captura YT

Otras reacciones

El político chileno Marco Enríquez Ominami, cuatro veces candidato a presidente de su país y uno de los fundadores del Grupo de Puebla, se sumó este miércoles a la ola de críticas al candidato presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien calificó como parte de una ultraderecha global "insolente sin rebeldía" que busca "".Ominami ubicó a líder libertario en la lista de líderes mundiales de ultraderecha como Donald Trump (EEUU), Jair Bolsonaro (Brasil) y Marine Le Pen, quienes -juzgó- integran "una suerte de sindicato de insolentes vacíos, insolentes sin rebeldía que logran impactar en la agenda (pública), pero que pierden elecciones cuando se produce un referéndum sobre la democracia, el Estado y la vida en común".El dirigente chileno se sumó así a las criticas al candidato de LLA vertidas por distintos mandatarios latinoamericanos, como(Colombia) y(México), además del expresidente de Uruguay,, quien calificó de "loco" al postulante a la Casa Rosada más votado en las PASO del 13 de agosto.En diálogo con Télam, el referente del Grupo de Puebla analizó los resultados de las primarias y enmarcó el triunfo de Milei en una "exitosa estrategia" de la ultraderecha global, caracterizada por una "" que busca "impugnar al estado y a la democracia".En esa línea, el dirigente del progresismo chileno explicó que ", por la emigración, por el narcotráfico, y la respuesta a ese desafío se vuelve inaudible cuando lo que se intenta es defender la democracia el rol del brazo público".El exaspirante al Palacio de la Moneda sostuvo además que propuestas como la representada por Milei son ", no un público desinformado, un público, que le echa la culpa al otro de su fracaso"."Hay muchos ciudadanos -abundó- queque se merecen, entonces, esa frustración avanza con fuerza", indicó.Para Ominami,, entre los que mencionó además de Trump, Le Pen, y Bolsonaro, a José Antonio Kast (Chile), Rodolfo Hernández (Colombia) y Santiago Abascal (España), a quienes calificó como emergentes de aquello que la vicepresidenta Cristina Fernández de kirchner definió como "insatisfacción democrática".Bajo esa perspectiva, opinó, esos dirigentes "son la misma respuesta: una suerte de sindicato de insolentes vacíos, insolentes sin rebeldía que logran impactar en la agenda pero que pierden las elecciones cuando se produce un referéndum sobre la democracia, el Estado y la vida en común".Como ejemplo de ello, mencionó las victorias electorales de líderes progresistas que llegaron a la Presidencia en distintos países de la región venciendo a adversarios de derecha o ultraderecha, como son los casos del colombiano Petro, Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y antes Alberto Fernández, entre otros.En todos esos países por ejemplo -evaluó Ominami- "ganan las fuerzas tranquilas de cambio pero es cierto que la insolencia sin rebeldía se hace más audible que el razonamiento y que el cambio tranquilo".Al referirse a la victoria de Milei el 13 de agosto, el mexicano López Obrador recordó que" como la que vive la Argentina, aunque aclaró que no estaba comparando a ambos personajes."Las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina. No estoy comparando a Milei con Hitler, para que se aclare, estoy haciendo una referencia histórica", dijo el presidente mexicano en un rueda de prensa.El martes fue el presidentequien salió al cruce de Milei, tras unas declaraciones del candidato presidencial de LLA a una emisora colombiana, en las que aseguró que "la decadencia de Argentina empieza con esto de abrazar las ideas socialistas" y definió a los que piensan de esa manera como "excrementos humanos"."Esto decía Hitler", escribió Petro en Twitter como respuesta a una publicación de la cadena radial RCN que resaltó la frase de Milei: "¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura, un excremento humano".en su comparación", dijo Ominami al respecto, quien insistió en ubicar a Milei como la expresión argentina de "esa insolencia sin rebeldía que acusa sin ningún fundamento, elemento o hecho demostrable de corrupción al adversario".En la misma línea, los expresidentes uruguayos Julio María Sanguinetti y José "Pepe" Mujica criticaron a Milei y concordaron en sendas entrevistas que el libertario es “imprevisible” y “un loco”.Esas posturas, para el referente del Grupo de Puebla ", del caos informativo y la crisis institucional pero que aun así no alcanzan para ganar las elecciones ni para gobernar ni para transformar".