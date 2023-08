La primera ecografía del embarazo es la que mide la edad gestacional.

Los controles

En vísperas del Día de la Obstetricia y la Embarazada, profesionales de la especialidad repasaron los controles médicos que deben realizarse durante todo el embarazo para detectar patologías prenatales y evitar complicaciones, al tiempo que hicieron hincapié en la importancia del acceso a estos estudios así como a un acompañamiento centrado en la gestante y respetuoso de sus deseos y necesidades.En primer lugar, es necesario, caracterizado por una mayor probabilidad de problemas de salud antes, durante o después del parto, tanto para la persona gestante como para el bebé, ya que unade esta condición permitirácoincidieron los especialistas."Hay factores de riesgo que están presentes desde antes de la gestación y otros aparecen o se desarrollan en el transcurso del embarazo", dijo a la JLacomo la obesidad, la diabetes y la hipertensión, o, son algunos de los motivos por los cuales un embarazo se puede tornar de"Categorizado el embarazo según lo explicado anteriormente, es indispensable unque implica: la presión arterial y el peso materno; la altura uterina que se mide a partir de la semana 20 y que se chequea a lo largo de todo el proceso; y, también, la valoración de vitalidad fetal", agregó esta médica ginecóloga y obstetraLa especialista explicó que ladel embarazo es la que"Una vez que calculamos este dato, necesitamospara valorar si está bien formado el embrión;para la detección de losagrega Claus.Laes un cúmulo de líquido en la zona cervical y dorsal posterior del feto que es observable antes de las 14 semanas y que posteriormente tiende a desaparecer.Se ha comprobado que la mayoría de los fetos concomo el síndrome de Down y un número significativo de los portadores de malformaciones graves cardíacas, tienden a acumulara, especialista de Centro de Servicios Hospitalarios, continúa explicando que "a, se recomienda hacer ladado que con ella no sólo se podrá "tomar las medidas del feto" sino que también "podrá realizarse un examen detallado de toda su morfología órgano por órgano".Claus marca el ritmo que deben llevar, a partir de ahí esdonde se ise relevan datoshasta el fin del embarazo.También dijeron que es importante considerar que en todos los puntos del país es necesario que las mujeres tengan acceso no solo a un, sino también a la"El embarazo y en particular el nacimiento son situaciones de vulnerabilidad para la paciente, por lo cual poder desarrollar relaciones de confianza es el desafío y compromiso diario que asumimos como equipo" explica la o"Las familias y las personas gestantes necesitan contención, poder sacarse dudas, hablar de lo que les pasa, de sus emociones", explicóautora deldel hospital ediciones, editorial del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA) ydel Servicio de Obstetricia del Hospital italiano.Cadaporque un día como éste, pero del año, religioso español y patrono católico de las obstétricas, parturientas y embarazadas. Cuenta la historia que San Ramón fue extraído del útero de su madre por cesárea después de que ella hubiera fallecido.