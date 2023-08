La fórmula de UxP intensifica la campaña: Massa en Entre Ríos y Rossi con militantes en CABA

Foto: Maximiliano Luna.

El peronismo reanudará este jueves un despliegue de campaña federal rumbo a las elecciones de octubre,A ello se suman gestiones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, como interventor del PJ de Jujuy, en busca de que la coalición oficialista Unión por la Patria (UxP) refuerce los lazos en el interior del país. Massa visitará este jueves Entre Ríos, donde anunciará el lanzamiento del programa de turismo PreViaje 5 y, al día siguiente participará del acto por los 20 años de la Unión Industrial de ese distrito.Tras su paso por Córdoba y Rosario la semana última y su viaje a Brasil, el postulante presidencial brindará en la provincia del Litoral su apoyo al gobernador peronista Gustavo Bordet y al candidato a sucederlo, Adán Bahl: en ese terruño no se desdobló el calendario electoral y los comicios se harán el 22 de octubre, junto con los nacionales.De acuerdo con lo previsto, Massa estará este jueves por la tarde en la capital entrerriana para lanzar, después de las 17, la quinta edición del programa PreViaje en el Centro de Convenciones, junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, candidato a su vez a una banca de la Legislatura porteña.que tendrá lugar en la capital de Entre Ríos con la presencia de todos los ministros y secretarios provinciales y de dirigentes de cámaras y asociaciones del sector.En esa provincia Massa resultó el precandidato presidencial más votado en las PASO del 13 de agosto, con 187.026 sufragios, mientras que UxP cosechó 241.008 voluntades con los apoyos de Juan Grabois, lo que significó el 27,9% del total.Pero a nivel de frentes, el que más votos colectó fue Juntos por el Cambio (JxC) con el 30%, y en tercer lugar quedó La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei con el 21 por ciento.Por su parte, Rossi hablará para la militancia este jueves desde las 18 en la sede del PJ, en el histórico edificio de Matheu 130 de la ciudad de Buenos Aires.El acto combinará la doble modalidad: será presencial y virtual a partir de una transmisión por YouTube.Tras el acto del jueves en el PJ y las actividades de los dos próximos días en Entre RíosSi bien los detalles se terminarán de pulir el lunes, cuando se reúna el comité de campaña que encabeza Eduardo "Wado" De Pedro, se espera que en esta segunda etapa haya, además del reforzamiento territorial, una estrategia más agresiva de llegada a través de las redes sociales.Es un formato que le llega a la juventud y que puede juntar nuevas adhesiones, y en el que Milei se hizo fuerte, puntean en UxP.Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, inició este miércoles reuniones con intendentes y dirigentes peronistas de Jujuy, en su rol de interventor del partido local designado por el presidente Alberto Fernández, titular también del Consejo Nacional del PJ.El ministro, que ejerce su rol partidario junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, anticipó que el interés está puesto en acercarse "a todos los distritos" jujeños y "consolidar la presencia del peronismo" para que "pueda ganar las elecciones" de octubre.El objetivo en esa provincia del norte no es sólo lograr la unidad y posicionar a los candidatos de la lista de UxP que resultó vencedora en las PASO, y que encabeza la diputada Carolina Moisés, sino advertir queLa agenda en Jujuy incluye reuniones con intendentes y dirigentes, y también visitas a las distintas localidades y un encuentro con trabajadores peronistas.y aguardan atentos la difusión de los resultados que arroje el escrutinio definitivo de las PASO.En el comando de campaña de UxP creen que de los casi 30 puntos obtenidos por Milei, "hay 14 que son blandos", es decir que pueden ir a otra fuerza en octubre.A eso le suman que entre el vasto universo de ciudadanos que no acudieron a votar hay un gran porcentaje de personas que en 2019 eligieron al oficialismo y deben ir a "buscarse" para que voten a Massa.