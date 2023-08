Trabajadores del Garrahan en alerta ante la intención de Milei de privatizar la salud

El personal del Garrahan tomó como propia la defensa del Conicet. (Foto Archivo)

La(APyT) del Hospital Garrahan decidió este miércoles el estado de alerta y movilización y convocó para el jueves a asamblea de trabajadores en rechazo de los discursos opositores privatistas de la salud, y sostuvo queaseguró el sindicato.El encuentro del personal se realizará a las 13.30 en el aula del segundo piso del establecimiento, en Combate de los Pozos al 1.800 de la ciudad de Buenos Aires, informó l, en un comunicado."La única deuda es con el salario y el reconocimiento profesional. El gremio convoca al personal del Garrahan y a toda la comunidad hospitalaria a organizarse en defensa propia y de los derechos conquistados", puntualizó el documento.Lezana convocó a "la defensa del hospital y al fortalecimiento del sistema de salud público gratuito y de calidad", por lo que el sindicato decidió el alerta ante "el avance sobre los derechos de los trabajadores y de la población a la salud", y añadió que, que el candidato presidencial de, advirtió que cerrará."La salud es un derecho y no una mercancía. No es un gasto sino una inversión.y tampoco resignarse a lo que está mal. En las últimas décadas hubo un progresivo vaciamiento de los derechos sociales, entre ellos la salud. Si no retrocedió aún más, fue por la lucha y el sostén social", enfatizó.Para el gremio, es comprensible "el enojo de una parte muy importante de la población que no puede acceder a derechos básicos", aunque advirtió que "nada de eso se resuelve suprimiendo lo que queda y con discursos privatistas de la salud"."Anteya probadas en el mundo con resultados desastrosos, el gremio sostiene que no existe un solo modelo que pueda mostrar superioridad frente a la salud pública. El Garrahan es una referencia emblemática y una conquista en ese sentido. Hay que fortalecerlo con más presupuesto y derechos, con salarios equivalentes a la canasta básica, más personal, aparatología e insumos y salud de calidad y primer nivel", puntualizó.Lezana sostuvo que "la forma de combatir las campañas ideológicas y el avance de las posiciones privatistas y antiderechos no es con spots de campañas ni relatos sino con medidas concretas y urgentes paray terminar con el 50% de ciudadanos en situación de pobreza", añadió.Lezana exigió "una, porque el básico y la dedicación funcional pierden todos los años", concluyó.