Espectativa por la reapertura de las exportaciones de carne aviar a la UE y Brasil

La carne aviar y productos derivados vuelve a los mercdos internacionales / Foto 123RF

ARGENTINA LOGRÓ LA REAPERTURA DEL MERCADO DE CARNE AVIAR CON DESTINO A LA UNIÓN EUROPEA 🇦🇷🇪🇺



Esta decisión permitirá a nuestros productores recuperar un mercado por exportaciones que en 2022 ascendieron a 7,8 millones de euros, y significó un aumento del 100% respecto a 2021. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) August 29, 2023

Desde el momento de la detección de la IAAP, Argentina adoptó una serie de medidas para recuperar el estatus de país libre de esa enfermedad tendientes a controlar la enfermedad y su difusión

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción de carne aviar alcanzó un récord en 2022, con 2,32 millones de toneladas (Mt) obtenidas y superando así el máximo previo del 2020

Las exportaciones argentinas de carne aviar con destino a la Unión Europea (UE) y a Brasil(IAAP), lo que genera expectativas en el sector.La reapertura delpara la carne aviar argentina fue anunciada durante la víspera por la Cancillería, a lo que se sumó en la fecha Brasil tras la decisión del Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de la nueva "Lista de Países Autorizados a Exportar Productos de Origen Animal", con la exclusión de la Argentina de la restricción que existía desde el segundo mes del corriente año por el brote de IAAP."Argentina logró la reapertura del mercado de carne aviar con destino a la Unión Europea", subrayó el cancilleren una publicación de la red social X (ex Twitter), y enfatizó: "Esta decisión permitirá a nuestros productores recuperar un mercado por exportaciones que en 2022 ascendieron a 7,8 millones de euros, y significó un aumento del 100% respecto a 2021".En un comunicado, la Cancillería también resaltó el trabajo conjunto realizado por su área, la Secretaría de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).En tanto, la Embajada Argentina ante la UE, a cargo de, remarcó mediante un posteo en la red social X:Al respecto, el gobernador de Entre Ríos,, señaló: "Gracias al trabajo responsable con nuestro sistema sanitario, Gobierno nacional, productores y cámaras del sector, superamos el brote de gripe aviar y reinsertarnos nuevamente en los mercados de la Unión Europea"."Esta noticia es un paso clave para Entre Ríos, que es una de las principales productoras y exportadoras de carne aviar y sus derivados de la Argentina", profundizó Bordet en la misma red social, al tiempo que contempló que "la industria avícola representa miles de puestos de trabajo de forma directa e indirectamente" en esa provincia.Por último, expresó: "Seguimos trabajando junto a nuestros productores, mejorando la bioseguridad de nuestras granjas y la calidad de nuestros productos avícolas, promoviendo las exportaciones a todo el mundo y el trabajo y el desarrollo entrerriano".En lo que respecta al, el país vecino, al publicar la actualización de la 'Lista de Países Autorizados a Exportar Productos de Origen Animal a Brasil' con la exclusión de la restricción a la Argentina a raíz del brote de IAAP.Brasil, uno de los principales socios comerciales de la Argentina, procedió con la revocación de la suspensión luego de recibir la información oficial de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sobre la recuperación de Argentina del estatus de país libre de IAAP.A partir del informe de autodeclaración, el Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil anunció, señalaron a Télam fuentes del Senasa.Además,(incluidos los huevos) desde todo el país debido a que el 17 de agosto pasado, el Departamento de Higiene de los Alimentos y Ambiente de Hong Kong (FEHD, por sus siglas en inglés) informó al Senasa el levantamiento de las suspensiones que mantenía a 11 distritos del país por haber confirmado casos de IAAP en aves de corral.Así, el FEHD reanudará el procesamiento de los permisos de importación para mercancías aviares (carne, menudencias, productos, subproductos y huevos) procedentes de los departamentos de General Roca (Río Negro), Confluencia (Neuquén), Las Colonias (Santa Fe), Tulumba (Córdoba), Gaiman (Chubut) y Diamante (Entre Ríos); así como de los partidos bonaerenses de General Alvear, General Pueyrredón, Lobos, Pilar y La Plata.Para las exportaciones a Hong Kong deberán utilizarse los modelos de certificación vigentes que contemplan el reconocimiento de la zonificación para la IAAP.Cabe destacar que durante 2022 la Argentina exportó a Hong Kong alrededor de 760 toneladas de estos productos por un valor de u$s 1.168.702.De la misma forma, el 22 de agosto pasado Senasa recibió la comunicación oficial del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) deen el marco de la emergencia sanitaria.Por su parte, el 18 de agosto pasado, se acordó con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) dela propuesta de certificado sanitario para la exportación de ovoproductos a ese destino, logrando de esta manera la reapertura de mercado.Desde el momento de la detección de la IAAP, Argentina adoptó una serie de medidas para recuperar el estatus de país libre de esa enfermedad tendientes a controlar la enfermedad y su difusión, recordó el Palacio San Martín en un comunicado.Estos lineamientos incluyeron una política de sacrificio sanitario, acciones de limpieza y desinfección en los establecimientos afectados, así como un programa de vigilancia para demostrar la ausencia de infección.Gracias a un trabajo conjunto de las autoridades argentinas y el sector productor avícola, se posibilitó que se cierren todos los brotes de IAAP en aves de corral presentes en el territorio nacional, remarcó Cancillería.Luego de obtenida la declaración de país libre de IAAP el 7 de agosto pasado y comunicada a la Comisión Europea, como resultado de las gestiones efectuadas por la Embajada Argentina ante la UE, junto con la Agregaduría Agrícola, se obtuvo en breve plazo la decisión de la UE, publicada este martes, a través del reglamento (UE) 2023/1664, que permite que la carne y productos aviares argentinos reingresen al mercado europeo.Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción de carne aviar alcanzó un récord en 2022, con 2,32 millones de toneladas (Mt) obtenidas y superando así el máximo previo del 2020.En cuanto a exportaciones, el relevamiento indica que el año pasado se vendieron al exterior 230.000 tn, lo que implica un crecimiento de casi 10% interanual.Asimismo, Argentina representó en 2022 el 1,7% del comercio mundial de carne aviar, mientras que en 2013 llegó a significar el 3%.El titular del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, realizó a inicios de junio un balance de la situación del sector y afirmó que ly estimó "para este año una producción de 1.000 millones de pollos, con un consumo aparente de 47 kilos por habitante por año".Según Domenech, "en 2022 se alcanzaron los 2,45 millones de toneladas de producción, alcanzando más de u$s 400 millones de exportación o más de 60 destinos".