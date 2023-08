La hermana de uno de los marplatenses desaparecidos en Málaga pidió que "no dejen de buscar"

Turistas argentinos buscados Malaga España. / Foto: Instagram

La búsqueda

Dos varones (29 y 34 años) desaparecidos en tabla de paddle surf desde ayer en la Playa de la Misericordia, Málaga.El Centro de Tarifa está coordinando desde la recepción de la alerta hoy (3.15h)un dispositivo marítimo y aéreo de búsqueda con medios propios y de otros organismos pic.twitter.com/QIocFdapvD — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 28, 2023

La hermana de uno de los dos hombres oriundos de la ciudad de Mar del Plata que desaparecieron el último domingo frente a las costas de Málaga, en España, compartió este miércoles un video en redes sociales en el que pidió que no se abandone la búsqueda de ambos, e insistió con el pedido para que se analicen las cámaras de seguridad de la zona en la que ingresaron al mar con una tabla de paddle surf."Quiero pedirles en nombre mío, y de todas las familias de los dos, que no dejen de buscar y de compartir en historias de Instagram, Whatsapp, Facebook, lo que sea, todas las fotos", expresó Camila Soria, hermana deLa joven compartió su pedido a través de redes sociales, luego de undesplegado desde haceLos dos marplatenses, quienes se encontraban de viaje por España desde hacía algunos meses,informaron familiares y allegados denunciaron horas más tarde la desaparición y difundieron la búsqueda a través de redes sociales.De acuerdo a la hermana de Soria, Emmanuel y su amigo salieron de la casa de ella en Málaga cerca de las 7 del domingo, con la intención de ingresar al mar con unaEn la madrugada del lunes, luego de la denuncia policial sobre la desaparición, se puso en marcha unLa Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española informó en las últimas horas que desde entonces "se están realizando alrededor de 15 horas diarias deEl organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana español, precisó a su vez que "los", bajo coordinación del Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa.El lunes por la tarde, los tripulantes de un velero que navegaba más de 25 kilómetros al sureste de MálagaEn la tarde del martes, en tanto, uno de los buques que intervine en el operativo localizó los cadáveres de dos hombres flotando en al área patrullada, a 15 kilómetros de la localidad malagueña de Fuengirola, pero se determinó que no pertenecían a Soria y Ludvik, sino que se trataba de "dos varones magrebíes".El operativo incluye el despliegue de un helicóptero Helimer 207 de Salvamento Marítimo, otras dos embarcaciones de esta entidad (Salvamar Alnitak y Salvamar Hamal), un patrullero de la Guardia Civil y barco de la Cruz Roja (LS Cronos).A cuatro días de la desaparición, la hermana de Soria reiteró ante un medio local que difunde información sobre argentinos en Málaga, que se analicen las cámaras de seguridad de la zona de Playa de la Misericordia, por la que se cree que los hombres ingresaron al mar.Según informó el diario local La Opinión de Málaga, la Guardia Civil asumió en las últimas horas la investigación sobre la desaparición de ambos argentinos, que estaba inicialmente a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.