"Cuerpos, memorias, representaciones", un libro que explora el realismo en el cine

María Iribarren explora el cine realizado por mujeres. /Foto: Camila Godoy.

Con la idea de hacer un análisis crítico de películas realizadas por mujeres, la periodista, investigadora, crítica audiovisual y gestora cultural,, presentará el viernes próximo a las 19 horas, en Directores Argentinos Asociados (DAC), su libro, de la editorial rosarina CG, con el que además de poner el foco en las producciones de cuatro directoras argentinas, debate sobre el realismo y su representación.En entrevista con Télam, la autora precisa que. La industria también borró las huellas autorales de las realizadoras y productoras durante demasiado tiempo. De modo que hay una parte de la historia del cine que aún no está contada”.“Tomando en cuenta esta situación, hice un recorte temático (la cuestión del realismo, una de las grandes controversias del cine en tanto expresión artística e industria cultural) y un corpus acotado para analizarlo”, agrega.Así, Iribarren trabaja sobre Ata tu arado a una estrella (2017) de Carmen Guarini, Cuatreros (2016) de Albertina Carri, Retratos del futuro (2021) de Virna Molina, y Zama (2017) de Lucrecia Martel, porque, como explica en la introducción, “tomé en cuenta cuatro expresiones realistas que, aunque muy diferentes, de un modo extraño parecen dialogar una con la otra” y “porque ponen de relieve regularidades formales y conceptuales verificables en otras realizaciones de las mismas directoras”, quienes “actualizan en cada nueva película, una reflexión sólida en torno a la representación, las y los cuerpos y las memorias”.En el libro,. Al contrario: demostró su carácter histórico, situado e inestable. Por eso afirmo que lo que está en disputa es, precisamente, el realismo, en tanto modo de representación de ‘lo real’ institucionalizado y universalizado por la industria de Hollywood”.En tanto en disputa, y como apunta la autora en el texto, el realismo y sus representaciones se volvieron algo escurridizos. En parte, afectados por la tecnología pero mucho por la época. “La irrupción de la tecnología digital mientras que facilitó el rodaje y la edición, problematizó teorías de la representación realista cinematográfica. ¿Por qué? En primer lugar, porque la imagen digital se configura a partir de secuencias numéricas cuyo referente ya no es ‘lo real’ sino una colección de imágenes que lo representaron”, apunta Iribarren.“En segundo lugar, y ¡vaya la gran paradoja!,Es la metáfora de Black Mirror o, más patéticamente, de los noticieros de televisión: reproducen acontecimientos que no encuentran su correlato en la experiencia aunque son dados por verdaderos por las audiencias”, amplía.Para la docente, esta circulación de imágenes por las redes, “probablemente manipuladas, fuera de contexto, editadas y replicadas hasta el cansancio, da cuenta de una percepción enajenada y no tiene nada que ver con el realismo cinematográfico. O al menos, con la historia del realismo tal como la conocimos durante el siglo XX”.“En la cultura ‘la verdad’ perdió consistencia y relevancia como lo específico de la imagen audiovisual. Por eso me interesó el trabajo de Albertina, Carmen, Lucrecia y Virna. Ellas asumen el riesgo de leer la historia a contrapelo, a partir de memorias propias y ajenas por las que, lo íntimo resbala hacia lo político. Y asís. Al cabo, crear imágenes realistas que no habíamos visto antes”."Cuerpos, memorias, representaciones. Apuntes sobre el realismo en Carri, Guarini, Martel y Molina" se presentará el viernes a las 18 horas en la sede de DAC. Participarán la autora,