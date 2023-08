La Asociación Amigos del Bellas Artes recaudó fondos para ampliar las salas

Los integrantes de la asociación en la cena de recaudación de fondos junto al ministro de Cultura. /Foto: prensa.

Cerca depara recaudar fondos a beneficio del museo, una elegante velada puertas adentro de la institución con un "dress code" ("código de vestimenta") en estricto blanco y negro, en donde se lograron recaudar un total de 90 millones de pesos que serán destinados a obras de infraestructura para generar nuevos espacios de exhibición.-tanto para las obras de la colección permanente como para las muestras temporarias- y nuevas áreas de circulación para mejorar la experiencia del público que visita el museo", indicó el presidente de la Asociación Amigos, Julio Crivelli.La jornada titulada "El museo imaginado" -en un guiño a André Malraux- comenzó a las 20 con un cocktail en el hall de entrada del edificio, custodiado por la inmensa obra del artista estadounidense William Forsythe, integrada por pantallas que deforman las imágenes que captura.Piensen que desde 1960 cuando se hizo este pabellón de exposiciones temporarias donde estamos no se hizo una obra relevante de arquitectura", señaló por su parte el actual director del Bellas Artes, Andrés Duprat, en otro momento de la noche.El ministro de Cultura Tristán Bauer acudió al cocktail de apertura aunque no se pudo quedar a la cena, donde sí se pudo ver a la actual secretaria de Patrimonio Cultural, Valeria González, la directora artística del museo Mariana Marchesi, artistas como Nicola Costantino, Alberto Goldenstein, Daniel Santoro, Andrea Ostera, Jorge Miño, Karina El Azem y otras figuras del mundo de arte, entre mecenas, empresarios, artistas, coleccionistas, galeristas y gestores culturales.Fragmentos de filmes antiguos proyectados en varias pantallas distribuidas a lo largo del pabellón -desde imágenes de Charles Chaplin en "Tiempos Modernos" hasta Marcello Mastroianni en "Ocho y medio"- acompañaron la consigna del blanco y negro, extendida a los decorados, las flores, las luces titilantes, los centros de mesa y hasta el menú gastronómico.Desde 2019 que no se realizaba la cena anual de recaudación de fondos, en aquel entonces una noche "renacentista" para celebrar a Leonardo da Vinci -en el aniversario 500 de su muerte y de su legado inmortal- que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner., se entusiasmó Crivelli y añadió que "después de la pausa impuesta por un mundo que se detuvo, volvemos con la creatividad y la ilusión del reencuentro, nuevamente en el Pabellón de exposiciones temporarias, espacio de grandes realizaciones artísticas a lo largo de los años".Bajo el lema de "El museo imaginado" se convocó a reconocidos artistas a hacer el ejercicio de volver a mirar al museo desde sus propias lentes: Facundo de Zuviría, Gabriel Valansi, Santiago Porter, Andrea Ostera, entre otros, produjeron nuevas obras que se incorporarán a la colección permanente del Bellas Artes, se anunció también anoche.La Asociación celebró en 2021 el 90 aniversario de su fundación y en los últimos dos años amplió el espacio para los cursos, incrementó el patrimonio artístico a través de nuevas adquisiciones, inauguró una nueva tienda, aumentó la cantidad de socios y sumó más empresas patrocinantes, destacaron durante la cena a beneficio de la mayor institución de arte del país.