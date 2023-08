Acto en Filosofía y Letras VER VIDEO

El secretario de Ciencia y Técnica de la UBA, Sebastián Civallero junto al ministro de ciencia y tecnolofía, Daniel Filmus / Foto: Lara Sartor.

En los próximos días vamos a dar inicio a los llamados de licitación para comenzar con las obras de adecuación del edificio del museo etnográfico de la facultad y de la sede del museo antropológico de Tilcara en la provincia de Jujuy#cienciaargentina pic.twitter.com/jeBPMwQA99 — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) August 30, 2023

Foto: Lara Sartor.

El, Daniel Filmus, aseguró este miércoles que "el ataque a la ciencia es atacar al país para que que no sea soberano" al inaugurar junto a autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires un nuevo espacio en el que se alojarán cinco institutos de investigación en ciencias sociales.El titular de la cartera científica encabezó la inauguración de las salas equipadas para reuniones de trabajo presenciales e híbridas donde se alojarán los institutos de Antropología, Educación, Filología Clásica, Filosofía y Género yluego de que en las últimas semanas se pusieron en discusión los costos de la tarea científica."Está en el debate la importancia de la ciencia, de las humanidades o si vamos a tener, y, que", aseveró Filmus ante una multitud de investigadores, estudiantes y equipo no docentes que se reunieron en el hall de entrada del Anexo Bonifacio de la sede Puan, ubicado en Bonifacio 1337, en el barrio porteño de Caballito.El ministro precisó que"Cuando se le saca presupuesto a la ciencia el sentido es más profundo que el ajuste, se ataca a la ciencia porque encierra un pensamiento critico. El ataque a la ciencia es atacar al país para que no sea soberano, que no esté en la mesa chica donde se discuten los grandes temas de la humanidad", afirmó el titular de la cartera."Lamostró que los que concentran el conocimiento pueden decidir sobre la vida y la muerte de toda la humanidad. Mientras en algunos lugares se pudrían las vacunas, en otros no había llegado ni una", remarcó Filmus y pidió "condiciones de vida dignas para todo el pueblo argentino".El, explicó que el sistema científico y tecnológico en Argentina tiene garantizada la financiación de aquí a 10 años gracias a laque se aprobó en 2021."La ley dice que se tienen que incrementar las metas de financiamiento de un 0,3% a un 1% del PBI para 2032. Cuando empezamos la gestión en 2020 el ministerio tenía destinado 5 mil millones de pesos; en 2021 subió a 9 mil; el otro año pasó a tener 38 mil millones de pesos, y en 2023 es de 70 mil millones de pesos", especificó.En el acto se defendió el espectro de disciplinas, temas de investigación y problemas que se trabajan en la Facultad de Filosofía y Letras, sede de investigadores y becarios financiados por la universidad o por otros organismos, ya que constituyen un capital cultural fundamental en la producción de conocimiento nacional, sostuvieron."Tenemos la intención de corrernos de esa posición de justificar por qué hay ciencias de sociales o filosofía, tenemos que seguir haciendo lo que hacemos con excelencia", aseguró en su intervención el secretario de Ciencia y Técnica de la UBA, Sebastián Civallero."El rol de las ciencias no consideradas duras está en los desarrollos que están poniendo en vilo al mundo", sostuvo el funcionario yPor su parte, el, resaltó que la mudanza de los institutos hacia el nuevo edificio "fue posible porque hay un Estado presente"."Son las políticas públicas las que permitieron que podamos contar con este edificio, que se construyó en estos últimos 4 años. Cuando nos fuimos a casa con la pandemia estaban los cimientos y cuando volvimos había un edificio construido", afirmó Manetti y agregó que"Tenemos que escuchar las demandas de la sociedad, tenemos que asumir el compromiso de potenciar la investigación aun más", indicó.Del acto participaron también la vicedecana Graciela Morgade y el secretario de Investigación de la facultad, Jerónimo Ledesma, y los investigadores Susana Margulies (Antropología de la salud), Darío Arévalos (Violencias en la escuela secundaria), Ana Laura Sucari (Historia reciente y Derechos Humanos con perspectiva de género) y Sergio Barberis (Filosofía de la Neurociencia).Al final del encuentro, los investigadores de los institutos presentaron brevemente los temas que estudian en la Facultad en áreas como