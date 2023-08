Boric lanzó un plan de búsqueda de desaparecidos en la dictadura chilena

Boric invitó a un acuerdo para nunca más "interrumpir la democracia por medio de la violencia". (Foto AFP)

Boric criticó la ausencia de algunos sectores del arco político: "No vinieron todos", afirmó.

El anuncio se hizo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto.

"Por verdad y justicia" VER VIDEO

El presidente de Chile,, firmó este miércoles el decreto que oficializa eldurante la dictadura chilena, a días de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, perpetrado el 11 de septiembre de 1973.“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata dede una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, expresó el jefe de Estado en un acto en Plaza Constitución, al norte del Palacio de la Moneda, donde estuvo junto a políticos y familiares de víctimas de la dictadura (1973-1990).“Cómo se responde a los que niegan lo que ocurrió.", planteó el mandatario, para luego hacer la invitación a un acuerdo para nunca más "interrumpir la democracia por medio de la violencia", recogió el diario chileno The Clinic.El plan se refiere a la "desaparición forzada, de manera sistemática y permanente" y buscar responder a las "obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales", informó la Presidencia en su página web El también llamado; "esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada".El plan fue iniciado en 2022, durante el primer año de Gobierno del presidente Boric y cuenta con un componente participativo inicial, ya que a modo de preparativos "se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades".El trabajo de elaboración del plan"De esta manera, el plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales", consignó el comunicado oficial.El Ejecutivo chileno también informó que, por lo que existirá como un instrumento de política pública que "deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno".Si bien el Gobierno reconoce que se deben realizar más esfuerzos "para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión", asegura que diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado,Y agrega que se ha llegado a estimar "sin certeza" que la cantidad de víctimas de desaparición forzada son 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y queHasta el momento, se ha responsabilizado penalmente por desaparición forzada de víctimas a "agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades". Estos procesos