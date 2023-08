En septiembre, las provincias celebran la Primavera, la inmigración y a sus productos regionales

Habrá importantes celebraciones religiosas, como la Peregrinación Juvenil a Itatí, en Corrientes, la Fiesta del Milagro, en Salta (imagen) / Foto: Javier Corbalán.

Las fiestas populares volverán a florecer en septiembre en todo su esplendor con la llegada de la Primavera, para lo cual habrá celebraciones especiales, además de festejos por el Día del Estudiante, por el de los Inmigrantes y conmemoraciones locales en honor a los asadores, el limón y la agricultura entre otras actividades productivas.Además, habrá importantes celebraciones religiosas, como la Peregrinación Juvenil a Itatí, en Corrientes, la Fiesta del Milagro, en Salta o la Fiesta Chica del Señor de los Milagros de Mailín, en Santiago del Estero.En la provincia el mes comenzará el viernes con la primeraen el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, donde se reunirán más de 100 importantes bodegas, sabores gourmet de Argentina, productores de gin y otras bebidas, mientras en Chascomús este fin de semana se celebrará elen el Teatro Municipal Brazzola.Else realizará del 2 al 10 de septiembre en el Complejo Cinema Paradiso (calle 46 de La Plata), en busca de afirmar la identidad cultural de la Provincia a través del cine, proyectar su cultura, integrar la diversidad y acercar a los bonaerenses películas de diferentes países.Mar del Plata realizará el domingo 3 elcon demostraciones de arquería, combates medievales, música en vivo y el lunes 4 será la edición Harry Potter con entrenamiento para duelos, clase abierta de Quidditch y trivias.Del 8 al 10, la ciudad de Mercedes será escenario de la, una celebración que combina las tradiciones de los inmigrantes con los mejores chacinados de la zona que podrán apreciarse en degustaciones, stands de venta y acompañados por shows en vivo en el parque Independencia.La edición 29 de lase hará del 22 al 24 de septiembre en el balneario de Monte Hermoso, donde miles de jóvenes y sus familias participan de diversas actividades, disfrutan de bandas musicales, competencias de freestyle, feria gastronómica y de artesanos, además del lanzamiento delLa 24se realizará en Rauch del 3 al 10, en diferentes espacios de la ciudad y comenzará con el tradicional encendido de la Llama Votiva y espectáculos con artistas locales, una muestra de Industria y Comercio para culminar con un desfile de carrozas y elección de una reina y varias princesas.Del 6 al 8 de septiembre, en Berisso, se hará la, mientras el 9 en Coronel Suárez se celebrará la Fiesta de la Kerb, en el Pueblo Turístico Santa María, con actividades religiosas, un desfile cívico institucional, torneos de Kosser y la apertura de cada institución para la muestra de tradiciones y cultura alemana.General Pinto, a su vez, celebrará, fiesta vinculada con las actividades que se realizan en torno a la Laguna La Salada, de 5.000 hectáreas y el preferido de los pescadores por el tamaño y calidad de sus pejerreyes.Del 15 al 22, se celebrará lapara revalorizar la identidad gastronómica local y contará con un Concurso de Recetas junto al Clister Porcino, cata de quesos, salames y cerveza, maridaje de vinos, y degustación de pastelería artesanal tandilense.En la provincia habrá propuestas vinculadas al agro y a las tradiciones gastronómicas de los inmigrantes como la 79na. edición de la, entre el sábado 2 y el domingo 3 en Esperanza; la 25 de la, entre el 16 y el 17 en San Vicente; y la 26ta., el domingo 3 en la localidad de Ramona.En Esperanza, el sábado con entrada gratuita en plaza San Martín se presentarán "Santa Fe en tu corazón, late cumbia", Disco Divas, Grupo artístico independiente "Yoka", Gastón Baigorria, La Contra y Los Súper Ratones y el domingo será el turno de la danza, con clásica, argentinas y jazz, ritmos urbanos del estudio Flow, Fusión Show y cierre con Kapanga.En San Vicente, la Fiesta de la Cosechadora contará con exposiciones de maquinarias, de ejemplares de vacunos Holando Argentino, la elección de la embajadora, shows de Destino San Javier y Jorge Rojas, mientras la Fiesta de los Ravioles se realizará al mediodía en el Centro Cultural y Deportivo de Ramona, donde con una tarjeta de 5500 pesos se servirán las pastas con salsas mixta, bagna cauda y roquefort, actuaciones de Julián Rivero y el grupo vocal "Le Marche".La provincia prepara la 43° edición de laque se desarrollará del 7 al 17 de septiembre en la ciudad de Oberá y que este año integrará la tradición, la cultura, la gastronomía, la música y el humor.El histórico Parque de las Naciones será escenario también para los shows de JAF, Paz Martínez, El Polaco y Pachu Peña.El ministro de Turismo, José María Arrúa, expresó que esta fiesta tiene "su desarrollo, sostenido en el tiempo, es realmente gratificante y nos hace sentir orgullosos".Los organizadores adelantaron que el festejo "comenzará con el tradicional desfile inaugural de las Colectividades, desde el Centro Cívico de Oberá hacia el Parque de las Naciones", tras lo cual cada agrupación y el Pabellón Argentino recibirán a los visitantes en sus casas típicas para disfrutar de la gastronomía del mundo, las costumbres y cultura de cada país.La provincia programó desde este viernes al domingo 3 la, en el Nodo Tecnológico, en la ciudad de La Banda, con stands con las mejores marcas de la industria, la construcción y la tecnología, además de shows gratuitos de artistas como Ángela Leiva, Q`Lokura, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos y Dúo Coplanacu.El 16 y 17, se realizará una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia: la, con miles de peregrinos de todo el país."La denominamos Fiesta Chica porque en comparación a la que se realiza en mayo, acude al Santuario una menor cantidad de peregrinos, que no significa que sean pocos, dado que año a año aumenta la cantidad de fieles que acuden al lugar para la fiesta de septiembre", dijo el sacerdote Sergio Quinzio, rector del Santuario del Señor de los Milagros.Lascon diferentes actividades gratuitas, que comenzarán el sábado 2, a las 10, con la 3ª Marcha de los Bombos, para continuar los siguientes días, con otros shows, como la Delio Valdez en la plaza San Martín el miércoles.La tradicionalse realizará entre el 16 y 17, como es habitual cerca del Día de la Primavera y del Estudiante.La Pastoral Juvenil de la Región NEA anunció que la edición 44 de esta peregrinación de la que suelen participar miles de jóvenes que caminan 74 kilómetros desde Corrientes capital a Itatí, se realizará con el lema "Con María vayamos, sin demora al encuentro de Jesús".La provincia también tendrá una importante celebración religiosa con la, en honor a la Virgen y el Señor del Milagro, que culminará el viernes 15, con la tradicional y procesión, mientras que en los días previos llegan peregrinaciones de distintas localidades del país, que transforman a esta expresión de fe en un fenómeno único.Lase realizará del 20 al 30 en forma gratuita en la Ciudad Cultural de San Salvador que, en su 72 edición, tendrá el tradicional desfile Bienvenida Primavera y durante diez días contará con desfiles de carrozas de las distintas escuelas, exposición de carrozas y elecciones de la reina provincial y la reina nacional, acto que se concretará el 29 de septiembre con show musical de la cantante María Becerra.Asimismo, el miércoles 20 se realizará la obra teatral "Al Diablo el Carnaval 2 en 3D", en el teatro Mitre de San Salvador de Jujuy con entradas a 2.200 pesos, donde los personajes son puestos a prueba con cinco torturas de carnaval, en una puesta donde comedia y suspenso conviven en el desentierro de un nuevo carnaval.La localidad de General Cabrera tendrá sudel 9 al 10 en el Club Asociación Independiente Dolores, con la actuación de La Beriso, JAF, Los Manseros Santiagueños, Jean Carlos y el Dúo Coplanacu, entre otros artistas locales, con entradas a 5.000 pesos, mientras en Embalse del 22 al 25 se realizará laen Playa Maldonado sobre avenida Costanera, son show y entretenimientos.El 15, en la Plaza de la Música de la capital cordobesa se hará elcon la actuación de Marilina Bertoldi, La Joaqui, La Zowi, Perotá Chingó, Alex Anwandter, Six Sex, Yami Safdie, Niña Lobo, Buenos Vampiros, The Colorated y otros, con tickets a 11.000 pesos, mientras este sábado en el Paseo del Buen Pastor habrá uncon repertorio de rock y músicas de películas.El 30 de septiembre se realizará la segunda edición delen el Gimnasio municipal, con la actuación de "Los Reyes del Tango", shows a cargo de la pareja de baile Vicky Pesci y Lucas Martin, seminarios de Tango Salón y de Tango Escenario, con servicio gastronómico y musicalización de disc jockeys.La localidad costera de San Antonio Este anunció la, en la playa de Las Conchillas, para el domingo 3 de septiembre.La provincia celebrará lalos días 22 y 23 para recordar el aniversario del rescate de "Garra", un ejemplar juvenil que se enredó el 25 de septiembre del 2002 en las cadenas de un catamarán y que gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad de Puerto Pirámides pudo ser liberado.En esa localidad, la única población estable de la Península Valdés, se presentarán shows musicales, concursos, exposiciones, conversatorios y recorridas para concientizar sobre la necesidad de preservar el ambiente.Se realizará por segunda vez el, del viernes 8 al 10, en la Nave Cultural y habrá shows artísticos, puestos de comida, mercado con stands de productores, clases de reconocidos chefs y un espacio para degustar vinos, con entradas a 2.500 pesos, con descuentos del 50 por ciento para jubilados y niños gratis.Else desarrollará del 17 al 19 en distintos espacios culturales y bodegas de la provincia, en el marco de un encuentro turístico-cultural que coincide con las fechas patrias chilenas, con lo cual se espera gran afluencia de turismo desde Chile.La ciudad de Mendoza también celebrará las fechas patrias de Chile con, festejo al que se suman miles de chilenos, tanto residentes como turistas, que disfrutan de espectáculos folclóricos, danzas y comidas típicas.El viernes 22 se realizará el, el festival con el que la Universidad Nacional de Cuyo recibirá en su campus esa estación y celebrará el Día del Estudiante.