Entidades pymes respaldaron las medidas del Gobierno porque es "imprescindible" una mejora salarial

El ministro de Economía realizó los anuncios de las medidas en sus redes sociales. /Foto: captura.

El bono

Cámaras representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) respaldaron este miércolesy calificaron como “imprescindible” la recomposición de los ingresos.Lamanifestó suy del Ingreso dispuestas por el ministro de Economía, Sergio Massa, para afrontar la devaluación impuesta por el FMI".Y agregó que "esta batería de iniciativas, sin dudas necesarias para mantener el consumo interno, tendrán un impacto favorable para nuestra población y nuestras pymes".Por su parte, lacalificó comoa través del pago de una suma fija compensatoria y la apertura de paritarias, diferenciándose de otras cámaras patronales.La CEEN recordó que, previo a los anuncios del ministro de Economía, ya se habían pronunciado favorablemente y también habían solicitado la urgente convocatoria al Consejo de Empleo y Salario Mínimo Vital y Móvil.En ese marco, laLa devaluación del peso impulsó “un inmediato aumento de precios, conllevando el deterioro del mercado interno que concentra más del 75% de la actividad y del 90% del empleo”, recalcó la cámara en un comunicado que lleva la firma de su presidente, Juan Ángel Ciolli.Esto –señalaron-La cámara pidió queEn ese marco, llamaron a que, para no desfinanciar la Anses, “se produzca un aumento tributario equivalente a los sectores con mayor capacidad contributiva” como las “empresas con posición dominante formadoras de precios, exportadoras y especuladores financieros”.En la misma línea, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó ayer el pago de la suma fija de $ 60.000 para aquellos trabajadores que perciban un ingreso neto menor a los $ 400.000, y señaló que se trata de una medida “que se merece el trabajador por la pérdida de compra que ha tenido”, indicando que las críticas realizadas por otros empresarios parten del “desconocimiento”.“En muchos casos no deben saber que hay una compensación y se devuelve, descontándolo a través de los aportes patronales. En el caso de la microempresa, de un 100%, y en la pyme un 50%”, manifestó el titular de IPA en diálogo con la radio AM 750.