"Hay que recuperar la esperanza y reconducir el vínculo con la sociedad"

De Kicillof destacó que lleva adelante "una gestión presente ante los conflictos y malestares de la gente que vive en la provincia" / Foto: archivo Raúl Ferrari.

La legisladora porteña por el Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández llamó este martes a la dirigencia y la militancia de Unión por la Patria (UxP) a "recuperar la esperanza".Nuestra fuerza política en el sentido amplio, el campo nacional y popular, está frustrado y es inevitable pensar en que somos parte de la decepción de este presente. Si no nos proponemos recuperar la esperanza, va a estar muy difícil ganar para mejorar las cosas", expresó Ofelia Fernández en referencia a las elecciones del 22 de octubre próximo.En declaraciones a la radio FutuRöck, la legisladora porteña del FdT aseguró que, "por más militancia heroica que se construya" hasta las elecciones presidenciales, "tienen que ayudar desde arriba" paraque, a su criterio, "está un poco roto"."Hay que recomponerlo poniendo la cara", instó Fernández, quien el fin de semana encabezó en el Parque Rivadavia porteño un encuentro bajo la consigna "¿Qué carajo hacemos? La comunidad desbordada" , junto a las legisladoras del FdT María Bielli y Lucía Cámpora.La intención del encuentro, dijo Fernández, fuetras el resultado de las PASO, que tuvo como ganador a Javier Milei."Los libertarios construyeron una forma de organización, de movilización y encuentros que nosotros tal vez resignamos", analizó Ofelia Fernández.Fernández respaldó la precandidatura presidencial del dirigente social Juan Grabois en las PASO de agosto, que representó alEn tanto, este martes,, de quien destacó que lleva adelante "una gestión presente ante los conflictos y malestares de la gente que vive en la provincia". "Es un dirigente que, además de hacer las cosas, las cuenta y es muy valioso. Una campaña de esas características me parece bien y me entusiasma", sostuvo Ofelia Fernández.