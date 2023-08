El día que Néstor Kirchner ordenó bajar el cuadro de Videla

El día que Kirchner hizo bajar el cuadro del Colegio Militar VER VIDEO

24 de marzo de 2004. Hacía apenas dos años que esta fecha había quedado establecida por ley como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y era el primer año en que Néstor Kirchner iba a conmemorar un aniversario del golpe de Estado como Presidente.Y no fue para menos. Primero, un acto en El Palomar que da lugar a una foto histórica. Néstor Kirchner le ordena a un jefe militar bajar los retratos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, que estaban ubicados en la galería del Colegio Militar. Un gesto que marca el inicio de una época.La noticia venía corriendo desde hace algunos días, plagada de todo tipo de rumores. Aquella mañana Kirchner llegó al Colegio Militar en el helicóptero presidencial. El jefe del Ejército, general Roberto Bendini, lo esperaba en la pista. Hasta último momento no se reveló el gesto, esa escena cuyo valor simbólico era incuestionable, cuando delante de los cuadros, Bendini mira al Presidente, Kirchner levanta la mano y dice "Proceda".Ese día el kirchnerismo marca una jornada que queda en la historia. El acto fue seguido de otro gesto de enorme importancia y efecto político: la recuperación de la ex Escuela de Mecánica de la Armada como lugar de memoria.La imagen se volverá un símbolo. Si el juicio a las juntas militares fue un hecho histórico, la orden de bajar el cuadro y la recuperación de la ESMA el 24 marzo de 2004 se convirtieron en los gestos emblemáticos de lo que ahora se conoce como la política de derechos humanos de segunda generación.Los juicios de lesa humanidad en todo el país hoy continúan y cientos de represores siguen siendo juzgados a la par de otros tantos que cumplen su condena.Mientras la ex escuela fue ampliando su significado. Abierta a la comunidad, hoy recibe más de 200 mil visitas por año. En ella funcionan centros culturales, museos, organismos, canales de televisión y hasta el célebre Equipo Argentino de Antropología Forense. Un espacio dedicado a la memoria pero también testimonio de una sociedad que luchó en su necesidad por reafirmarla y volverla una bandera.