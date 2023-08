Megasubasta de Hollywood: desde el casco de Iron Man a las varitas de Harry Potter

Objetos de Star Trek y de Alien / Foto: AFP.

Varita de Harry Potter / Foto: AFP.

Máscara de Iron Man / Foto: AFP.

El, las varitas utilizadas en la saga de películas de "Harry Potter", un escudo del Capitán América que "protegió" a Chris Evans en la versión fílmica del comic y, integran un resonante lote de 1.400 artículos que estarán en la subasta, en Beverly Hills, Los Ángeles, Estados Unidos los díasLa lista de "souvenirs" que sacará a la venta más de 1400 piezas icónicas de las más famosas figuras y películas de Hollywood es un imán para fetichistas y fanáticos de celebridades o de algunas de las sagas más inoxidables de la cinematografía mundial: ¿a qué fan deno le gustaría quedarse con el disfraz de esclava de la Princesa Leia o el? ¿O con la cabeza del alienígena Xenomorfo de "Alien", la seguidilla de filmes de terror espacial que consagró a Sigourney Weaver? ¿O algunos de los glamorosos vestidos que lució alguna vez la princesa Diana?El evento es organizado por lacon motivo de laDentro de esa selección de objetos icónicos acaso lo que más llama la atención es la inclusión de la puerta principal de la mansión de Beverly Hills donde el 9 de agosto los seguidores de Charles Manson asesinaron a la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses, y a otras cuatro personas. De estilo rústico y repintada desde entonces, la puerta ya está recibiendo pujas superiores a los 35.000 dólares, aunque permanecerá en el mercado hasta el 8 de setiembre.Según los responsables de Julien's Auction, la puerta blanca de nueve cristales era parte original de la infame casa de Cielo Drive, en el barrio de Benedict Canyon de Los Ángeles, cuando fue terminada en 1944 por el arquitecto Robert Byrd. Aunque por ella pasaron muchos famosos –como Cary Grant, Terry Melcher y Candice Bergen–, es solamente recordada como el lugar donde se cometió uno de los asesinatos más escalofriantes vinculados a la industria de Hollywood.Fuera de este souvenir morboso, la subasta incluirá elementos que suelen ser aclamados por amantes de la moda y cazadores de pertenencias asociadas a figuras míticas. Para ellas y ellos, la oferta presenta. Uno de ellosy en una segunda oportunidad, para el estreno de "Loca academia de pilotos": se trata de un diseño de seda roja con detalles dorados, volados en las mangas y escote pronunciado.Otro diseño del vestuario de la princesa Diana de Gales es un vestido negro con verde Catherine Walker, que estrenó en una gala benéfica de Toronto en 1991. Se estima que el valor de la subasta ronde los 100 mil o 200 mil dólares. Por último, estará disponible un modelo blanco, strapless con una cinta de terciopelo a la cintura.Además, en la colección se incluyen. Un lote llama especialmente la atención: el que perteneció a Humphrey Bogart y Lauren Bacall, que incluye sus alianzas matrimoniales, el brazalete con silbato grabado de Lauren Bacall que Bogart le regaló o el colgante con forma de corazón en el que se lee "Baby, aquí está mi corazón. Bogie".Entre los objetos relacionados con películas de ciencia ficción destacadas está el disfraz de esclava de la princesa Leia (Carrie Fisher) de "Star Wars - El regreso del Jedi", cuyo precio se estima entre 20.000 y 30.000 dólares estadounidenses. Otros artículos incluyen blásters utilizados por Han Solo (Harrison Ford) y Din Djarin (Pedro Pascal) en películas y series como "Star Wars – El despertar de la fuerza" y "The Mandalorian".También aparecen otros accesorios del universo cinematográfico de, como la máscara usada por Ryan Reynolds en "Deadpool" y un escudo del Capitán América usado por Chris Evans en "Capitán América - El primer vengador". Y el casco que se ve en la tercera entrega de "Iron Man" cuando el Mandarín (Ben Kingsley) ataca a Tony Stark (Downey Jr) en su casa de Malibú, California.Además, salen a la venta las varitas mágicas de las películas "Harry Potter y el misterio del príncipe", "Harry Potter y las reliquias de la muerte" y "Harry Potter y el cáliz de fuego".Entre los artículos dedestacan una chaqueta granate de oficial de la Flota Estelar que usó William Shatner como James T Kirk en "Star Trek II: The Wrath Of Khan", que podría costar entre 100.000 y 200.000 dólares.Finalmente, también se incluyen un arma utilizada por Pierce Brosnan en la, un guante del Joker firmado por Jack Nicholson dey un hacha de