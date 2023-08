Comenzó un nuevo simposio de Huésped, a 30 años de su primer encuentro

Pedro Cahn, médico y Presidente de Fundación Huésped / Foto: Archivo.

Imagen del Simposio realizado en 2022 / Foto: Archivo.

"Los médicos e investigadores tienen mucho que aprender de la sociedad civil" Pedro Cahn

El médico infectólogo Pedro Cahn recordó las críticas que recibía de algunos colegas "por poner en un congreso a pacientes y personas de la comunidad hablando de VIH", una confluencia que caracterizó la historia del Simposio Científico de la Fundación Huésped, que, a 30 años del primer encuentro."Las conferencias internacionales de Sida siempre fueron en inglés y no todo el mundo habla inglés, inclusive la gente que tiene posibilidad de viajar o ahora de ver las conferencias en forma virtual se pierde muchos detalles; entonces nosotros armamos este simposio", dijo Cahn en diálogo con Télam.Fundador y director científico de Huésped, Cahn recordó que"Cuando le dije que sí me respondió que eso era 'rarísimo' y yo le contesté que en sus congresos les vendría muy bien escuchar a una persona que tiene que inyectarse insulina dos veces al día para saber cómo se siente", evocó.Para el especialista, ", los cientistas sociales y también tienen cosas para aprender de lo nuestro; es una manera de socializar el conocimiento".En 1993, cuando se hizo el primer Simposio, todavía no estaban las terapias antirretrovirales de alta eficacia, por lo que, pero la enfermedad era terminal."En la Conferencia Mundial de Sida en Vancouver, Canadá,; fue muy fuerte. Lo mismo sucedió en el Simposio que hicimos ese año aquí cuando dimos la noticia, el impacto fue enorme", sostuvo Cahn.Otro momento que el director científico de Huésped recordó como clave de estos 20 encuentros fue cuando (el infectólogo argentino radicado en Canadá) Julio Montaner presentó a la comunidad local(I=I) que significa que si una persona está en tratamiento con la carga viral indetectable no transmite el virus."Fue todo un golpe esa idea, también fue fuerte cuando trajimos por primera vez la estrategia de la profilaxis pre exposición (PrEp) que es brindar el tratamiento a personas que no tienen el virus pero que están muy expuestas", añadió.Por su parte, Leandro Cahn, director ejecutivo de Huésped, señaló que cuando las Conferencias Mundiales de Sida comenzaron a hacerse cada dos años se reprodujo lo mismo en Argentina."Para mediados de 2010 aparecieron nuevos tratamientos antivirales para hepatitis C y entonces los años en los que no hacíamos el simposio de VIH/Sida realizamos encuentros vinculados a esta enfermedad hasta que finalmente, como", indicó a Télam.Actualmente el Simposio funciona con dos salas que trabajan en paralelo y encuentros plenarios,, sino de todas las enfermedades de transmisión sexual como sífilis -una patología que viene creciendo en los últimos años-, y más allá de hablar de tratamientos y novedades científicas, los encuentros hablan de salud, de estrategias comunitarias de prevención y de derechos."Se busca que. Esta es una característica muy particular del movimiento mundial de VIH, que a diferencia de lo que sucede con otras enfermedades, no es que en los congresos científicos hay una mesa de pacientes, sino que la interacción se da todo el tiempo", aseguró Leandro Cahn.Para esta vigésima edición -que comenzó este miércoles y se extiende hasta el viernes- los temas médicos en los que se; pero también las complicaciones metabólicas de los pacientes que viven con el virus y el inicio del tratamiento el mismo día del diagnóstico.Por otro lado,; la Cobertura Universal de Salud (CUS) y la participación comunitaria y los aportes interdisciplinarios a la prevención combinada, entre otras temáticas.