Desde el Suteba de Moreno piden que se impute a Vidal por la explosión en la Escuela N° 49

En declaraciones formuladas a radio Provincia, el dirigente gremial analizó el proceso judicial, que se desarrolla en Mercedes desde el martes, y se refirió al juicio que se lleva adelante por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de una escuela primaria de ese municipio, que fallecieron en 2018 como consecuencia de una explosión de gas dentro del edificio.

Espíndola aseguró: "Estamos contentos y ansiosos por haber podido acceder a este momento después de 5 años", y agregó que tienen "muchas esperanzas de que se pueda lograr la tan ansiada justicia".

En relación a las imputaciones, las organizaciones sociales y sindicales de Moreno entendemos que hubo un plan desde la gobernación de Buenos Aires, instrumentado por la dirección de Escuelas, de abandonar los establecimientos".

En ese sentido, agregó que "no era una novedad que las escuelas no estaban bien y que había que involucrar recursos" y advirtió que habían realizado acciones y denuncias por ese tema, "pidiendo la intervención" y la declaración de "la emergencia edilicia por lo menos en algunos municipios".

Denunció la falta de respuesta por parte del director de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny y denunció que "las carpetas que presentamos las recibía un empleado del ministerio de Educación detrás de una reja".

En ese marco, opinó que "no nos parece que (este hecho) haya sido una casualidad o una tragedia, sino que es producto de una política de desfinanciamiento de lo público en general pero de las escuelas en particular".

Al ser consultado sobre la situación de María Eugenia Vidal, el dirigente respondió que "en la instrumentación no aparecieron" y recalcó: "Vidal es la máxima responsable política de lo que se instrumentó y está convocada como testigo de una de las partes acusadas", planteó.

Finalmente, Espíndola planteó que la exgobernadora ni siquiera se comunicó con las familias de Sandra y Rubén: "Nunca existió el gesto humano de ponerse a disposición de la familia, ni tuvo la sensibilidad humana de llamarlos o presentarse, lo que nos dice mucho de ella. No puedo decir lo mismo de Sánchez Zinny", cerró.