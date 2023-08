Se viene una nueva edición del Festival Internacional de Literatura

Imagen de la edición de Filba en 2022 / Foto: Victoria Egurza.

Renata Salecl, una de las autoras internacionales invitadas / Foto: Pablo Añeli.

Gabriela Massuh, escritora argentina que participará del evento / Foto: Archivo.

Con la participación de invitados internacionales como, el Festival Internacional de Literatura Filba celebra su décimo quinta edición, con un potente programa de actividades que se rinde al enigma de la literatura frente a la cultura perfeccionista de máquinas y algoritmos.Cinco días dedicados a la literatura, a los libros, al encuentro con autores y a conversaciones con las muchas formas que tiene la literatura de presentarse y expandirse. El Filba internacional vuelve con una edición festiva por su edición número 15 y promete entrevistas, diálogos, talleres, lecturas, bitácoras, recitales poéticos,Como cada año, el encuentroAsí lo definen sus organizadores: "Frente a la cultura de máquinas y algoritmos que postulan soluciones sin vida al problema de vivir, la literatura se asoma desde el fondo del enigma humano para recordarnos que ella es mejor. Pero no por voluntad de perfección sino por lo contrario: porque es la máquina que falla, la máquina que siente, la que se desvía de lo planeado, la máquina que espera. Una máquina que cuánto más salvaje más perfecta, más humana".Si la literatura "no tiene nada que perder dado que no trabaja para el rendimiento ni para la productividad", como postulan desde Fundación Filba, entonces "no hay nada que la perturbe". "¿Qué es lo que podría reemplazarla?¿La poesía construida verso a verso a base de algún fetichismo tecnológico? ¿Podría ocurrir eso? ¿Acaso alguna vez el zoológico reemplazó a la selva?", se pregunta el texto curatorial que atraviesa la programación de esta edición.Entre los invitados internacionales que llegarán a Buenos Aires, figuran el estadounidense Jonathan Franzen, autor de libros como "Las correcciones" que han sido leídos como incisiva radiografía del tiempo en que vivimos; el más importante escritor contemporáneo rumano, Mircea Cărtărescu; o la ensayista eslovena Renata Salecl, quienTambién serán parte del Filba: Francesca Manfredi (Italia), Brenda Navarro (México), Lucía Lijtmaer (España), Simón López Trujillo (Chile), Alia Trabucco Zerán (Chile), Clément Bondu (Francia), Thibault de Montaigu (Francia), Daniela Tarazona (México), Nancy Huston (Francia) y David James Poissant (Estados Unidos).De la, que compartirán una conferencia performática a tres voces a modo de inauguración del festival; así como también Camila Sosa Villada, Mauricio Kartun, Alejandra Kamiya, Federico Jeanmaire, Beatriz Vignoli, Sergio Olguín, Jorge Consiglio, Juan José Becerra, Juan Mattio, Inés Fernández Moreno, Fernán Mirás, Félix Bruzzone, entre muchos otros más.Además, habrá recorridos literarios, como el que realizarán Marcelo Vera, Lucía Lijtmaer, Andrés Gallina y Eugenia Pérez Tomas por el barrio de Ortúzar y como cierre de esa jornada se presentará, a las 23.30 en Lalalá,. Otro recorrido será por las salas del Malba, donde Thibault de Montaigu, Fernando Chulak y Nurit Kasztelan leerán un relato inspirado en una obra de la muestra "No habrá ninguno igual", de Edgardo Giménez.Entre las numerosas actividades que marcan la impronta de esta edición,; también proponen una lectura de teatro leído con Clément Bondu, Lorena Vega, Paula Marull, quienes compartirán fragmentos de sus obras "El Porvenir", "Imprenteros" y "Lo que el río hace", respectivamente; y una "rotativa lectora" de escritores que compartirán sus publicaciones más recientes, entre ellos, Ricardo Romero, Gabriela Cabezón Cámara y Nancy Huston.El Filba de esta edición: Museo Malba, Fundación Santander, Centro Cultural Kirchner, Alianza Francesa, Tai, Club 911 y Lalalá. Para más información e inscripciones ingresar a la web del festival