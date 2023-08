El hombre que mató a su pareja y al hijo de ella dejó una carta con una confesión

Una de las víctimas, a la izquierda de la imagen/ Fuente: Policía

"Los maté porque me tenían cansado"

"Siempre vas a estar en mi alma wachin todavía no caigo", expresó un amigo del adolescente asesinado / Fuente: Policía

"Los congelé (a los cuerpos) para que los puedan velar", escribió el hombre en otro de los fragmentos

El hallazgo de los cadáveres

El hombre que asesinó a su pareja y al hijo de ésta y colocó sus cuerpos dentro del freezer de una vivienda de la ciudad deantes de suicidarse dejó una carta en la que confesó que atacó a las víctimas con una maza, que fue secuestrada en el lugar, informaron este miércoles fuentes judiciales.La fiscal Paula Serrano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Olavarría, aguarda que en las próximas horas se realicen lasa los tres cuerpos.Fuentes judiciales dijeron a Télam que Marcelo Fabián Ene (40)"Se recogió una maza con la cual se habrían producido los golpes. Eso se compatibiliza visualmente con lo que se observa en la mujer y en el chico. Dependemos de la corroboración de la autopsia, aunque él lo confesó en una carta que también se secuestró en el lugar", sostuvo a Télam un investigador.En la carta que dejó el hombre confesó que cometió los ataques con una maza porque recibía "malos tratos" y lo "tenían cansado", y explicó que, informaron este miércoles fuentes judiciales y policiales.De acuerdo a fuentes de la investigación, en una de las supuestas frases de la carta, el homicida escribió:Además, en el texto, Marcelo Fabián Ene (40) hizo referencia a que recibía "malos tratos de parte de la mujer", dijo que estaba "cansado" de llegar del trabajo y tener que "hacer las cosas de la casa", al tiempo que describió al hijo de 13 años de su pareja como un "maleducado".Finalmente, siempre según los voceros consultados por Télam, explicó que decidió congelar los cuerpos de ambas víctimas en el freezer del domicilio "para que los puedan velar".De acuerdo a la pesquisa, los asesinatos se habrían cometido el pasado jueves, por lo que para realizar los estudios forenses de los cuerpos hallados en el freezer es necesario primero llevar a cabo unEn la escena del doble crimen, los pesquisas secuestraron una maza que sería el elemento que Ene empleó para cometer los ataques según él mismo confesó en la carta antes de ahorcarse.Según el pesquisa, en esa carta el hombre doble homicida "contó todo lo que hizo", que atacó a la mujer "cansado de hacer las cosas de la casa cuando llegaba de trabajar", y dijo que a su hijastro "no lo quería porque era un maleducado".La carta, al igual que la maza, está siendo analizada por agentes de la Policía Científica bonaerense.El hallazgo de los tres cadáveres se produjo el martes por la tarde, en un domicilio de la calle Lisandro de la Torre al 5000, en el barrio Pellegrini de dicha ciudad de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, luego de que efectivos de la comisaría 2da., del Comando de Patrullas y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Olavarría acudieron al lugar tras un llamado al 911.Al ingresar a la propiedad encontraron en el interior de un freezer los cuerpos de Aguer y de su hijo Thiago, mientras que en un pasillo los agentes hallaron ahorcado al hombre, quien era la actual pareja de la mujer, pero no el padre del adolescente.En un primer relevamiento en la vivienda, los investigadores determinaron que no estaban violentados los accesos, por lo que presumen que se trató de unPor otro lado, constataron que no había denuncias previas por episodios de violencia de género por parte de Aguer hacia su pareja.En tanto, los cuerpos fueron remitidos a la morgue judicial a la espera de que este miércoles se realice ladel cuerpo de Ene, ya que para el estudio forense de los otros dos cadáveres se debe aguardar a que se descongelen, ya que permanecieron varias horas dentro de un freezer, por lo que se estima que recién se podrán analizar mañana, según explicaron las fuentes.