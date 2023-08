Argentina y Francia renovaron su "compromiso" en la lucha contra la desaparición forzada

A l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, la France 🇫🇷 et l'#Argentine 🇦🇷 réitèrent leur engagement commun et expriment leur pleine solidarité avec les victimes et leurs proches.



Déclaration conjointe de @MinColonna et de @SantiagoCafiero