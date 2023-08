De Mendiguren criticó a los empresarios que rechazan la suma fija: "La reacción no está justificada"

De Mendiguren criticó a los empresarios que rechazan la suma fija. / Foto: Archivo

Será un bono de 60 mil pesos para los trabajadores. / Foto: Prensa

Sobre las medidas de Massa

"El objetivo es morigerar el impacto de la devaluación, manteniendo la actividad y mejorando el poder adquisitivo del salario"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó este miércoles que "no está justificada" la posición expresada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión Industrial Argentina (UIA), y sostuvo que, en ese ámbito, "nadie discutía" cuando, en la pandemia, el Estado les brindó asistencia extraordinaria mientras que sí lo hacen "cuando la intervención va en línea de recuperar salario"."La reacción (de entidades como CAME y la UIA) no está justificada. En el fondo la discusión debería ser el rol del Estado porque les gusta que les subsidien las tasas o también ser rescatados en los momentos de crisis", señaló Mendiguren durante una entrevista que brindó en la mañana de este miércoles a la radio AM750.En este sentido,, aseveró.De Mendiguren aclaró que Entre las medidas , resaltó la creación "de un registro único para Pymes al momento de presentar los papeles para obtener los beneficios anunciados por el Gobierno, lo que permitirá que quedan registradas y lo hagan por única vez".Respecto de la devaluación del peso tras las PASO del 13 de agosto pasado , recordó que "el Fondo Monetario Internacional (FMI) había pedido una devaluación del 100% y se negoció con firmeza"."Sabemos que el FMI tiene una fórmula que básicamente pasa por el ajuste. También es cierto que prestó un crédito al gobierno anterior que jamás debió haber otorgado si miraban la cuarta parte de lo que miran ahora. Nosotros vamos a cumplir en función del crecimiento económico", remarcó De Mendiguren en la entrevista.