El presidente de LaLiga española calificó a Rubiales de "energúmeno"

Foto AFP.

Es indigno coaccionar a las jugadoras de la Selección y poner el foco en ellas o en su reacción en caliente. Ellas no son culpables de la imagen de España dada por Rubiales. Ningún oportunismo o hipocresía política justifica que la imagen de España haya sido representada por un… pic.twitter.com/ZsgPHiE91p — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 30, 2023

Luis Rubiales dando el polémico beso a Jennifer Hermoso.

Carlos Alcaraz se sumó a las críticas hacia Luis Rubiales

Foto AFP.

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, calificó este miércoles a Luis Rubiales, titular de la Federación de Fútbol, como un "energúmeno" que "menoscabó" la dignidad de la jugadora Jenni Hermoso y del país.En un enérgico mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter,y poner el foco en ellas o en su reacción en caliente".El titular de la entidad que regula los campeonatos profesionales de España afirmó que las jugadoras de la Selección Femenina no son responsables de la imagen negativa que, según él, fue proyectada por Rubiales., cargando como un saco a jugadoras y tocando a la Reina inapropiadamente en un momento tan importante", apuntó Tebas junto a cuatro imágenes que respaldan su opinión.", afirmó Tebas.Desde el pasado viernes, cuando se llevó a cabo la ampliamente comentada asamblea en la que el presidente de la RFEF decidió no renunciar a su cargo, es el cuarto pronunciamiento público realizado por el líder de LaLiga en contra de Rubiales.El tenista español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, se sumó este miércoles a las críticas hacia Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendido por la FIFA por el beso a la jugadora Jenny Hermoso, y consideró que "son actitudes que un alto dirigente no debe mostrar"., de 20 años, en la rueda de prensa que ofreció luego de su victoria en la ronda inicial del US Open sobre el alemán Dominik Koepfer.El tenista nacido en Murcia se refirió a la situación que generó Rubiales cuando en medio de los festejos por la obtención del título de España en el Mundial jugado en Australia y Nueva Zelanda le dio un beso en la boca a Jenny Hermoso y, lejos de arrepentirse, dobló la apuesta y declaró que "fue consentido", lo que fue negado por la jugadora y más tarde motivó una suspensión de la FIFA por los próximos 90 días."Lamento también que por este hecho no se le haya dado tanto relieve al hecho histórico logrado por el fútbol femenino de España", añadió Alcaraz, quien inició exitosamente la defensa de su título en el US Open.. Esa es mi reflexión", añadió Alcaraz.