Castagneto: "Las medidas son un gran esfuerzo para equilibrar las cuentas de la gente"

El titular de la(AFIP),, sostuvo que las últimas medidas económicas anunciadas significan “un gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno, en cabeza del ministro de Economía,, para equilibrar las cuentas de la gente”.En declaraciones a Radio AM530, el funcionario precisó que “son muchas medidas que significan casi el 0,5% del PIB, y son un gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno, en cabeza de Massa, para equilibrar un poco las cuentas de la gente en función de la devaluación que hubo que hacerse por pedido del FMI (Fondo Monetario Internacional)”.Específicamente, Castagneto destacó las medidas destinadas a monotributistas y contextualizó que “un 30% a veces se atrasa un poco con los aportes”, y detalló que “una de las medidas que tomamos es que no pagaran el componente impositivo de las categorías A a D, beneficiando a un universo de 1.829.544 trabajadores”.que alcanza a 188.346 monotributistas”, destacó.En esa línea, respecto del monotributo productivo, argumentó que “hay mucha economía informal, donde hay pequeños productores o pequeñas industrias o grupos asociativos que producen algo y pueden ser parte de una cadena de producción, y que a veces no encontraban la figura jurídica para inscribirse”., afirmó, y resaltó que el objetivo es que “esta economía informal entre al mecanismo de la producción de la pequeña y mediana empresa y se le está dando acceso a un crédito muy beneficioso”., entre ellas: “un ajuste fiscal respecto del IVA, que la recaudación era muy baja y hoy tenemos distintos indicadores donde mejoramos muchísimo la recaudación”; así como también han localizado “más de US$ 450.000 millones estimados de argentinos que tienen plata afuera no declarada acá”.Finalmente, comentó que dentro de las medidas que se vienen tomando “, tanto de IVA como de Ganancias".“Yo lo dejé sin efecto porque por el ajuste por inflación que permite el Congreso, a las grandes empresas siempre les da saldo negativo, entonces las grandes empresas no pagaban derechos de importación y con esta medida mejoramos muchísimo la recaudación tanto en IVA como en Ganancias”, concluyó.