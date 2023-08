El abogado del "Pata" Medina, sobre Vidal: "Es una mentirosa"

Reunión en la sede del Banco Provincia. / Foto: Archivo

El abogado del dirigente gremial Juan Pablo "Pata" Medina , César Albarracín, consideró este miércoles que la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) por la Ciudad, María Eugenia Vidal, al referirse al fallo de la Cámara Federal porteña que declaró la "nulidad" de los procesamientos en la causa de la denominada "mesa judicial bonaerense".La Sala II del Tribuna de Apelaciones de la Capital FederalEl tribunal había realizado en junio pasado una audiencia, en la cual las querellas reclamaron confirmar los procesamientos del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y otros seis exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora., en la causa conocida como "mesa judicial bonaerense"."María Eugenia Vidal es una mentirosa, no tiene cara, no tiene vergüenza. Vengo escuchando sus declaraciones con relación a esta causa: cada vez que sucede algo en el marco del proceso, va cambiando el discurso", opinó el letrado en declaraciones a FM La Patriada, en las cuales respondió a dichos de la exmandataria en los cuales avalaba el fallo y se desvinculaba de los hechos.De ese modo,y a escondidas, pese a que dijo que no tenía nada que ver"."Trató de despegarse porque tenía miedo. Pero ahora dice que está orgullosa de que Medina haya estado preso y de que participó activamente en esa persecución", afirmó yEn ese marco,"Puede gustar o no la forma en que Medina ejercía la actividad sindical, de ahí a inventarle una causa y llevarlo preso durante años, es mucho. Espero que Vidal de explicaciones en la Justicia, se la impute y declare en sede judicial lo mismo que dijo el pasado martes en TV", cerró.El abogado de Medina describió en declaraciones a FM La Patriada queEspecificó que"Buscaban crear pruebas para detener a Medina y a su familia. Esto implicaba acuerdos con distintas autoridades judiciales que iban a garantizar el éxito de esa maniobra", rememoró Albarracín.Sostuvo que "tras una exhaustiva investigación del magistrado, se concluyó que los funcionarios del gobierno provincial y los agentes de inteligencia habían cometido el delito del armado de causas contra Medina, que lo llevaron a prisión"."Ahora, la Cámara Federal porteña, por mayoría de dos jueces que vienen resolviendo en general en causas sensibles con una visión muy amigable hacia el macrismo, dijo que lo que había investigado el juez Kreplak no alcanza para adoptar una decisión así y anuló la resolución de procesar a estos funcionarios", contó el letrado.Albarracín dijo que, no obstante, l"Para mí, se evidenciaban maniobras delictivas. Recordemos que el exministro de Trabajo bonaerense dijo que deseaba tener una Gestapo para perseguir al sindicalismo y que habían acordado con el Procurador que ello iba a funcionar", remarcó el abogado.Así, expuso que "Villegas instruyó a los empresarios a presentar notas con palabras provistas por él mismo para que esas quejas aparezcan en la Justicia como delitos", apuntó que "se dijo que se había entrenado a 10 personas para actuar como testigos de identidad reservada" e indicó que "se constató que todo ese plan diseñado se fue cumpliendo de forma inmediata y precisa".Luego,, y subrayó que pese a que esa naturaleza que tiene, "hace que no sea apelable", igual realizará "algún planteo".puntualizó Albarracín.