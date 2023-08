Vizzotti y Bauer participaron en actividades por el mes de las infancias en el Garrahan

Linistra de Salud, Carla Vizzotti y su par de Cultura, Tristán Bauer. / Foto: Pablo Añeli

Talleres de teatro y circo, entrega de bibliotecas infantiles y actividades lúdicas para los niños y niñas que se encuentran internados en el Hospital Garrahan fueron parte de larealizada el martes en ese centro sanitario pediátrico que contó con la participación de la ministra de Salud, Carla Vizzotti y su par de Cultura, Tristán Bauer.Desde las 9, el Hospital Juan P. Garrahan del barrio porteño de Parque Patricios, se llenó de banderines de colores y payasos con delantal que llevaron a cabo talleres de circo y teatro en el hall principal para todos los nenes y nenas que concurren a tratamientos ambulatorios o atenciones médicas específicas.En tanto, en los pisos superiores donde se encuentran niños y niñas que necesitan internación otro grupo de personajes(Cuidados Intermedios y Moderados) visitaron los distintos pabellones junto a los titulares de las carteras sanitaria y de cultura.Durante la recorrida a las habitaciones, los ministros intercambiaron experiencias con los y las pacientes y sus familiares, algunos de los cuales les pedían una selfie, les contaban los padecimientos de los pequeños, y se fundían en un abrazo para luego remontar ese momento emotivo con algún comentario sobre las páginas de alguno de los libros que se les regalaba en la visita.“Desde ayer que está pensando en qué ponerse y cómo peinarse”, dijo María, la tía de Lola Díaz, una nena de seis años que fue diagnosticada con leucemia y que con un peinado con dos pompones en la cabeza no puede ocultar su sonrisa, aun debajo del barbijo que le cubre prácticamente toda la cara.Lola es “la malcriada del piso, las enfermeras la adoran, el amor con el que la tratan todos es realmente admirable. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos, acá le salvaron la vida a mi sobrina”, sostuvo emocionada la mujer después de saludar y agradecerle también a las autoridades.Al igual que el resto de los pacientes del piso, Lola recibió un kit de quince libros para niños de distintas edades. Lo primero que hizo fue sentarse a ojear uno de un elefante que prefiere jugar a la mancha y dijo: “Este es el primero que le voy a pedir a mamá que me lea, porque yo recién estoy aprendiendo y me trabo bastante”.Antes de ingresar al anfiteatro, donde se realizó un conversatorio con autoridades y profesionales del hospital, una banda de música que interpretó el Himno Nacional y especialistas que disertaron sobre “Salud es cultura”, ely agradeció a “todos los y las profesionales que aquí trabajan y a nuestros niños y niñas en este hospital” por permitirlo.“Salud y cultura, son dos palabras que están absolutamente hermanadas y son imposibles de dividirlas”, señaló el funcionario y destacó “todo el trabajo” que se realiza desde la cartera sanitaria que fue “imprescindible durante la pandemia e imprescindible en este tiempo que estamos viviendo”.“Esta visita es una ratificación o una defensa de lo público. En momentos en que se está atacando de manera absolutamente irresponsable a lo estatal, creo que ejemplos como este hospital, ejemplos como los que tenemos en la educación pública, ejemplos como los que tenemos en la ciencia argentina, en los desarrollos científicos argentinos y en la cultura argentina” son los que hay que defender, subrayó.“Creo que a aquellos que hablan de destruir lo público les vendría bien hacer este recorrido y conversar con las mamás, papás, niños y niñas”, sentenció Bauer.Por su parte, Vizzotti aseguró que “para nosotros la salud tiene una mirada integral que va mucho más allá de la enfermedad. Por eso la salud es cultura, el arte sana, desde los libros hasta cualquier expresión de arte y la música”.“En esta nueva etapa, trabajamos en relación a homenajear, reconocer y a integrar los dos ministerios, reivindicando el rol del Estado presente y articulado, y reivindicando la mirada de la salud como algo integral”, agregó.Asimismo, destacó el trabajo de los profesionales de ese centro de salud y señaló que es uny cuyo funcionamiento se debe a una “articulación del Estado Nacional y provincial, con una mirada federal”.“Pensar en el mes de las infancias y de la niñez y pensar en esta articulación con los chicos, verlos con esas caritas cuando recibían los libros, las caritas que tenían durante toda la mañana, demuestra primero que vale la pena todo este este trabajo y después cuál es el camino a seguir”, dijo.