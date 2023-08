Preparan la licitación del segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner

Foto: Victoria Gesualdi.

El presidente de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez, confirmó este miércoles que el proyecto del segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), al tiempo que destacó que tanto esa obra como la de la reversión del gasoducto norte van “más allá de las aspiraciones electorales”, beneficiando “al país” más que un gobierno en particular.El segundo tramo, de 467 kilómetros, permitirá aumentar la inyección al sistema de los 11 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) actuales –que llegarán a 21 MMm3/d con la habilitación de dos plantas compresoras- a casi 40 MMm3/d.“Nos comprometidos con (el ministro de Economía) Sergio (Massa) a que la licitación para las tuberías de caño, que es lo primero que hay que hacer para un proyecto de gasoducto, pueda estar lanzada durante la semana que viene”, anticipó Gerez esta mañana en diálogo con Radio 10., donde el Banco Nacional de Desarrollo de ese país (Bndes) comprometió el financiamiento por US$400 millones para que la empresa Techint-Usiminas pueda presentarse a la licitación internacional.El eventual aporte brasileño para que se complete la obra se explica por el interés de poder contar a futuro con el gas de Vaca Muerta, para los cordones industriales de las ciudades del sur brasileño.La llegada de las tuberías hasta el sur santafesino permitiríaentre las ciudades de Uruguayana y Porto Alegre, o entre Montevideo y Porto Alegre.A esta obra se le sumará la reversión del Gasoducto Norte, cuya licitación fue anunciada por Massa el pasado viernes.“El 29 de septiembre estaremos recibiendo las ofertas y, según el cronograma licitatorio, el 16 de octubre vamos a estar firmando los contratos y ya, para noviembre, empiezan las obras, las cuales van a generar 15.000 empleos”, precisó Gerez., indicó.“Estos dos proyectos que estamos lanzando ni siquiera son para beneficio de este gobierno, más allá de las aspiraciones electorales. Es un proyecto para el país, no para un gobierno”, manifestó el titular de Enarsa.Para Gerez, esto es “importante” ante “un mundo político con tantas mezquindades donde uno siempre piensa en uno”.“Me parece que la visión de Sergio es muchísimo más solidaria en cuanto al comportamiento y el fortalecimiento de la Argentina hacia el futuro”, agregó.Por último, Gerez destacó la aprobación –anunciada ayer- de un crédito de US$ 185 millones por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).El financiamiento permitirá ampliar la capacidad de transporte del GPNK a través de la construcción y provisión de cuatro turbocompresores en la traza del gasoducto: dos adicionales a las de Tratayén y Salliqueló y dos nuevas a la altura de Chacharramendi.Esto permitirá“El objetivo es que nosotros nos podamos abastecer con nuestra propia energía y con nuestros propios recursos. Son créditos para infraestructura y desarrollo, y no para hacer timba y negocios financieros”, destacó Gerez.