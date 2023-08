Denunciaron "abandono" del área de Cultura por parte del intendente Guillermo Montenegro

Guillermo Montenegro, molesto por la eliminación de los Juegos Bonaerenses / Foto: archivo.

La concejal de Acción Marplatense (AM) de la ciudad balnearia, luego de que el intendente Guillermo Montenegro echara a todos los integrantes de este organismo.Mediante un comunicado, la edil manifestó que "la falta de compromiso con la gestión cultural lleva 8 años de 'Cambiemos' en Mar del Plata y. Pero el área de gestión cultural está ratificada por ordenanza y no se puede borrar por decreto"."Desde que asumió el Secretario Carlos Balmaceda en el área de cultura asistimos a la desjerarquización y el vaciamiento de una secretaría muy importante para la ciudad", resaltó.Montero señaló que "los ejemplos sobran: la biblioteca Leopoldo Marechal cerrada durante tres años, el Centro Cultural Soriano desmantelado, el sistema de bibliotecas municipales vaciado y sin personal, la hemeroteca deteriorándose bajo las goteras, la banda y la orquesta sinfónica municipal sin músicos suficientes, los artistas que trabajaron, y que aún no cobraron".La concejal enfatizó además que “cuatro años estuvieron las autoridades de la Secretaría de Cultura vaciándola, cuatro años el Intendente sostuvo el abandono, sin política cultural”."El desastre de los Juegos Bonaerenses fue la gota que rebalsó el vaso, fue un hecho más en una continuidad del desastre", denunció y agregó que "la gestión cultural es inherente al desarrollo humano y social del Partido de General Pueyrredón, y su abandono atenta contra valores esenciales de la comunidad".Para finalizar Montero exhortó "a todos los vecinos y vecinas que valoran la gestión cultural aque supone la desaparición de la Secretaría de Cultura".El jueves pasado, el intendente, por confundir la fecha en que una delegación marplatense de estudiantes debía viajar a Ayacucho para participar de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses.Montenegro dio a conocer esta decisión tras conocerse que, el miércoles, 40 jóvenes quedaron descalificados de la competición por "no presentarse en la localidad vecina de Ayacucho".Según informaron fuentes comunales, "la principal preocupación del intendente es resolver el problema de las familias que quedaron fuera de los juegos, de todas maneras".