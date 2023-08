Denuncian irregularidades del Consejo de la Magistratura

Consejo de la Magistratura / Foto: Alejandro Santa Cruz

Rosatti y Juntos por el Cambio bastardean las instituciones de la democracia. No vamos a participar de la farsa que montaron para mañana en Rosario. pic.twitter.com/wLYWrQWYxn — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) August 29, 2023

🏛• Hoy fue un día muy importante en la Comisión de Juicio Político en @DiputadosAR, tomamos declaraciones testimoniales claves para avanzar en la investigación por Coparticipación y Consejo de la Magistratura. pic.twitter.com/eGfX8CDtyn — Vanesa Siley (@Vsiley) August 29, 2023

"Entre ellos, jueces y fiscales federales para Rosario, la ciudad que los recibe mañana (por el miércoles) y ante la cual, de manera hipócrita, volverán a comprometerse en la lucha contra la narcocriminalidad", agregaron.

Referentes del peronismo en el Consejo de la Magistratura denunciaron este martes la "de este organismo a partir de una "" entre la Corte Suprema de Justicia y miembros de la oposición y señalaron "gravísimas irregularidades", como la exclusión del senador Martín Doñate.Así lo manifestaron en un comunicado difundido en redes sociales por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, titulado "La Corte y la Oposición Que Perdió se reúnen en Rosario para legitimar la vergonzosa situación del Consejo de la Magistratura".Según se informó desde el Consejo, este miércolesen las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.Los consejeros oficialistasperiódica de información porque "", y anunciaron que "no vamos a participar del encuentro ni ser parte de ninguna maniobra que pretenda "normalizar" el bochornoso estado de cosas en el Consejo"."LaQue Perdió (Juntos por el Cambio) mantiene paralizado al Consejo desde el mismo momento en que Horacio Rosatti lo tomó por asalto a través de un fallo ilegal que hoy es motivo de juicio político en la Cámara de Diputados de la Nación", denunciaron.En el documento también firmado por los senadores María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, el representante de abogados Héctor Recalde y el referente del poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, señalaron que "además de una parálisis institucional nunca vista en la historia del Consejo,".Enumeraron, entre otras, que "se niegan a votar concursos (hay más de 60 ternas pendientes de aprobación), incumplen el fallo de la Corte que consideró ilegítimos a los jueces Bruglia y Bertuzzi, no hay periodicidad en las reuniones plenarias, los trámites se cajonean, las denuncias por mal desempeño prescriben por el mero paso del tiempo""La maniobra de mayor gravedad institucional llevada adelante por este sector fue la exclusión ilegal del senador Martín Doñate, razón por la cual en la actualidad tenemos un Consejo funcionando con 19 miembros y no con los 20 que establece la propia ley que, de manera delictiva, la Corte puso nuevamente en vigencia a pesar de la derogación expresa que el Congreso Nacional había dispuesto 16 años atrás", añadieron.Y marcaron que "la sociedad política entre la Corte y la Oposición Que Perdió opera con iguales intenciones en el Senado de la Nación, en dondeconvocadas para votar pliegos de magistrados de todo el país".En ese sentido, destacaron que "a 40 años de la recuperación de nuestra democracia las principales instituciones de nuestro país están siendo bastardeadas por la Corte y la Oposición Que Perdió. Los argentinos y las argentinas de bien no lo podemos permitir".En tanto, el comunicado difundido por el Consejo de la Magistratura (CMN) para anunciar el encuentro de mañana señaló que "cobra importancia la exposición del Dr Miguel Piedecasas en dicha jornada, dado que como presidente de la Comisión de Acusación dio inicio al proceso de juicio político contra el juez federal de Mendoza, Walter Bento por presunto mal desempeño en sus funciones"., marcando un paso fundamental en el compromiso del CMN por asegurar la integridad y la responsabilidad en el ejercicio de la magistratura", añadieron.Y marcaron que "todos los años el Consejo de la Magistratura de la Nación debe realizar una audiencia periódica informativa y mañana la realizaremos en Rosario. Tendremos exposiciones de la Comisión de: acusación, selección, disciplina, administración y financiera y reglamentación. También estará el presidente del Consejo que es el titular de la Corte Suprema".