"Mesa judicial bonaerense": dirigentes cuestionaron la nulidad de los procesamientos

La reunión en la sede porteña del Banco Provincia, en la cual se habría tramado un "plan" para encarcelar en 2017 al sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina / Captura de video.

Una fallo que no sorprende de una cámara colonizada por el macrismo

Dirigentes de Unión por la Patria (UxP) cuestionaron este martes la decisión de la Cámara Federal porteña que declaró la "nulidad" de los procesamientos de los acusados en la causa llamada "mesa judicial bonaerense".La presidenta del Instituto de Cultura bonaerense,, destacó en la red social X (Twitter) que la decisión de la Sala II del Tribunal de Apelaciones es "un fallo que no sorprende" y consideró que la "Cámara está colonizada por el macrismo"."Aunque ninguna prueba alcance, los y las platenses tenemos que seguir pidiéndole explicaciones al intendente Julio Garro", uno de los beneficiados por la nulidad.Las expresiones de la funcionaria bonaerense aparecieron luego de que se hiciera público que el TribunalEn el fallo se calificó como una "endeble investigación" con "falencias" y solicitó que, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.También cuestionó el fallo el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, el diputado nacional, quien lo calificó de "vergonzoso"."La Cámara Federal en modo podredumbre total absolviendo escandalosamente a los responsables de la Gestapo Sindical", dijo.La diputada provincialindicó que "no se puede decir que los agentes de la AFI hayan hecho inteligencia dicen los amigos (Mariano) Llorens y (Pablo) Bertuzzi", en referencia a los jueces que votaron a favor de la nulidad.En esa línea, la legisladora indicó que "es normal que participen de reuniones de trabajo".Sobre la decisión del tribunal también se expresó la ex gobernadoraquien, por el contrario, indicó que"Ahora, una vez más, es el Pata Medina el que tiene dar explicaciones. Nosotros vamos a seguir peleando por un país en el que los delincuentes estén presos, sea quien sea", indicó la dirigente opositora.El fallo se desprende de la investigación por una reunión en la sede porteña del Banco Provincia -que fue filmada-, en la cualLlorens y Bertuzzi sostuvieron que "se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devinono sólo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso"de Villegas, Diego Dalmau Pereyra, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Allan, Juan De Stéfano y Dario Biorci por los delitos de ejecución de tareas de inteligencia criminal sin orden judicial e incumplimiento de deberes de funcionario público por omisión de denunciar en la forma debida.Farah también votó en minoría por confirmar la falta de mérito para procesar o sobreseer a otros imputados, Roberto Gigante, Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini y Bernardo Zaslascky.Los procesamientos habían sido resueltos por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, pero la causa quedó luego radicada en los tribunales federales de Retiro , a cargo del magistrado Marcelo Martínez De Giorgi.