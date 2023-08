Provincias: acompañamiento a las medidas económicas nacionales y paritarias

Catamarca

Funcionarios provinciales y municipales de todo el país manifestaron su postura respecto las medidas anunciadas este domingo por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, donde algunos optaron por acompañar desde el ejecutivo local con la entrega de una suma fija, mientras que otros gobernadores rechazaron esa posibilidad.que incluye sumas fijas no remunerativas a cuenta de futuros incrementos y créditos para trabajadores, mejoras para monotributistas, aumentos para jubilados, ayuda social, pre financiación de exportaciones y baja de retenciones para economías regionales, entre otras.El gobernador de Catamarca,"Nos parecen muy bien las medidas y las acompañamos. Son medidas que vienen en tiempos difíciles, en un contexto internacional de pandemia, guerra y sequía que está afectando a las finanzas nacionales", dijo Jalil en diálogo con la prensa.En tanto, el gobernador de Entre Ríos,, destacó queEl mandatario entrerriano consideró que "existe el sistema de paritarias" con el que los trabajadores "hoy están 15 o 16% por encima de la inflación", luego del aumento del 5% acordado la semana pasada, y llamó a "seguir con paritarias abiertas".y señaló que mantiene una paritaria con los gremios de empleados estatales que "viene acompañando el ritmo de la inflación".Así lo indicaron a TélamEl ministro de Hacienda de Jujuy y gobernador electo,, afirmó que no pagará un bono salarial especial a los trabajadores que dependen de la administración pública local y defendió los aumentos salariales otorgados hasta la fecha, aunque gremios de distintos sectores reclaman que se encuentran hace "dos meses sin convocatoria a paritarias" y avanzan con medidas de protesta exigiendo "recomposición salarial".El gobernador de la, señaló que el pago de un bono le parece “muy interesante en la medida que tengamos posibilidades” y destacó que lo charlará “con los trabajadores y las trabajadoras” porque la paritaria bonaerense ha cerrado por arriba de la inflación y está previsto un aumento del 15% en septiembre.Por su parte,, afirmó en una entrevista con la radio La Red que en ese partido negociaron "una buena paritaria" y adelantó que los intendentes opositores van a "hablar con el gobernador Kicillof para ver si aporta estos fondos".En tanto,, consideró que los jefes comunales bonaerenses "no tienen que pedir recursos a la provincia de Buenos Aires" para pagar el bono, porque "las cuentas de los municipios están bien, en un contexto económico complejo".El Gobierno de Río Negro abría este martes una nueva mesa de trabajo junto a los gremios estatales de la provincia, con el fin de continuar evaluando la situación salarial de los trabajadores rionegrinos y los gremios ATE, Unter y SiTraJur rechazaron el pago de los 60.000 pesos propuestos por el gobierno nacional, que serían descontados por el gobierno de Río Negro de futuros aumentos.El gobernador de, anunció la entrega de una, para acompañar los recientes anuncios del Gobierno nacional.Además, aclaró que el aumento "no incluye a funcionarios de rangos superiores, a secretarios, ministros, los cinco miembros del Tribunal de Cuentas y jueces del Tribunal Superior, ni a diputados, ni intendentes".Por su parte, el gobernador de, para todos los trabajadores públicos de la provincia, a partir de septiembre, y destacó el rol de un "Estado presente".Así lo informó el mandatario provincial tras una reunión de la Mesa de Diálogo y Trabajo, donde participaron gremialistas y autoridades provinciales de Santiago del Estero.En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) solicitó a las autoridades provinciales que adhieran al pago de la suma fija destinada a empleados públicos anunciada por el Gobierno nacional y reclamó una "cláusula gatillo" para que los sueldos del sector se actualicen automáticamente.La petición de la entidad gremial fue realizada al gobernadorMientras que intendentes mendocinos de Cambia Mendoza, la versión provincial de Juntos por el Cambio (JxC), criticaron las medidas anunciadas por el ministro de Economía pero confirmaron que pagarán la suma de 60 mil pesos para trabajadores públicos y privados dispuesta por el Gobierno nacional.Sostuvieron en un comunicado que "los municipios harán frente al pago de la suma fija anunciada, según sus posibilidades".