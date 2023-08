Vicegobernadores celebraron y apoyaron el ingreso de Argentina a los Brics

Destacaron "el apoyo de los Brics a la causa de Malvinas".

"Tiene un peso relevante si se tiene en cuenta que China es el principal destino exportador" para las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa

Vicegobernadores de 18 provincias manifestaron este martes que "celebran y apoyan categóricamente" el ingreso de Argentina alLo expresaron en un comunicadolas vicegobernadoras(Buenos Aires),(Chaco),(Entre Ríos),(La Rioja),(Santa Fe) y(Tierra del Fuego).También lo rubricaron los vicegobernadores(Catamarca),(Chubut),(Formosa),(La Pampa),(San Juan),(San Luis),(Santa Cruz),(Santiago del Estero),(Tucumán),(Misiones),(Salta) y(Jujuy).En el extenso documento detallan las razones por las que respaldan la decisión y rechazan "la ideologización que desde sectores en pleno cálculo electoralista se esgrimen para evitar que la Argentina se integre al mundo como un socio, y no como un mero proveedor que no agrega valor a su producción".Consideraron queLas y los vicegobernadores plantearon que "desde ahora el país podrá establecer acuerdos comerciales más sólidos con un bloque de países que tiene el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB y el 18% del comercio mundial y que en conjunto contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios".Indicaron quey a manera de ejemplo se cita que "se podrá negociar con mayor agilidad con la, que es un mercado estratégico para las exportaciones nacionales, especialmente para el aceite de soja, además de ser un comprador relevante del maíz argentino"."Del mismo modo con, que es un destino clave para las carnes argentinas, significando sostenidamente más de la mitad de este comercio exterior. Además del hecho, no menor en este contexto, de que el posicionamiento de China en los Brics le permitirá a la Argentina establecer el comercio con los cinco países que integran este bloque en yuanes para contrarrestar el peso del dólar", enumeraron.Además, destacaron que "el ingreso de Argentina al bloque fortalece los acuerdos comerciales que hay cony la posibilidad de tener más peso a la hora de negociar en el comercio internacional frente a otros países que también se mueven en bloque".En esa línea, consideraron que la decisión "tiene un peso relevante si se tiene en cuenta que China es el principal destino exportador" para las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa.Y que además "el, bienes de la".Detallaron además que "Tucumán mantiene un significativo volumen de exportaciones de limones ay está consolidando mercados con China y Brasil para las producciones de sus economías regionales de arándanos y frutillas" y destacaron "la importancia de la industria aceitera hacen de India, el principal socio comercial de Santa Fe y de San Juan".Y destacaron la