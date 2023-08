Distinguieron a 36 proyectos "de impacto" en el primer Encuentro Nacional de Ciencia Ciudadana

Daniel Filmus entregó los Diplomas de proyectos ganadores.// foto Lara Sartor

a 36 proyectos de ciencia ciudadana que ganaron la primera convocatoria para el, que involucran en total aen iniciativas de impacto en sus comunidades como una aplicación para identificar vinchucas o un sistema de alerta por las crecidas de los ríos que anticipa inundaciones.Tras, el primer Encuentro Nacional de Ciencia Ciudadana finalizó este martes con una ceremonia de entrega de distinciones a los proyectos ganadores de la convocatoria "que busca impulsar la participación activa de la sociedad en la generación de"Quienes trabajamos en la ciencia tenemos una obligación enorme, que es la de generar una conciencia ciudadana de que la ciencia es lo mejor que le puede pasar a una sociedad", aseguró Filmus en el cierre del evento en el Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio porteño de Palermo.Sobre la, entendida como una manera de producir conocimiento científico con la participación de la sociedad civil, el ministro apuntó que esta disciplina se dedica a"Es una ciencia aplicada territorialmente. Es también cocimiento científico, pero es muchas veces un conocimiento científico local que no lo vamos a ver en las revistas internacionales que no están preocupados por enfermedades nuestras como el Chagas", apuntó.En este sentido, Filmus advirtió que solo"Hay ciertos proyectos que, si se retrasan, el que sufre es el país. Un país que no tiene ciencia y tecnología propia no resuelve los problemas de su gente", agregó.Del cierre del encuentro participaron también Juan Pablo Paz, secretario de Articulación Científico Tecnológica; Gabriela Dranovsky, subsecretaria de Evaluación Institucional del ministerio de Ciencia y María Guillermina D'Onofrio, coordinadora del Programa Nacional de Ciencia Ciudadana, el único en su tipo en Latinoamérica."La ciencia ciudadana está en un proceso de crecimiento sostenido", remarcó D'Onofrio y precisó que mientras que en el 2021 habían mapeado desde el Ministerio de Ciencia a 30 proyectos en Argentina,Por su parte,destacó como hitos la creación el año pasado del Programa Nacional de Ciencia Ciudadana, la realización del primer Encuentro Nacional sobre esta disciplina y el lanzamiento de líneas de financiamiento.Los 36 proyectos ganadores de la primera convocatoria cuentan con laentre investigadores profesionales y representantes de laDedicados a temáticas que incluyen la biodiversidad, la problemática ambiental, el cuidado del agua, la integración de personas con discapacidad, el afianzamiento del proceso de verdad y justicia, el incentivo de vocaciones científicas, y la mejora del uso energético, lEl Ministerio de Ciencia destinó unapara los proyectos que tendrán dos años de plazo para su ejecución.Entre las iniciativas que expusieron sus avances, se presentó Geovin, que busca recopilar información geográfica de las diferentes especies de vinchucas, los insectos responsables de la trasmisión de la enfermedad del Chagas."Desarrollamos una app para que cualquier persona del país pueda reportar la posible presencia de un triatominos (vinchucas) a través de una foto", dijoLos datos son enviados directamente al equipo de GeoVin, que se encarga de confirmar si se trata de una vinchuca y triangula la información con la autoridad sanitaria local para su tratamiento.A partir del subsidio obtenido, buscarán agilizar la vigilancia de la vinchuca con la descentralización del análisis de las fotos y la capacitación de equipos provinciales.Durante la ceremonia de premiación se destacó cuando los coordinadores depasaron a recibir su diploma acompañados de alumnos del club de ciencias de la escuela secundaria N°130 de Gregorio de Laferrere, del partido bonaerense de La Matanza."Anticipando la Crecida" es un proyecto que busca fortalecer elpara reducir riesgos ante desastres e inundaciones urbanas."Colaboramos con el proyecto mediante la recolección de datos como la lluvia y sacándole fotos al río para saber cuándo desborda", explicó a Télam Federica, de 15 años."Es hermoso haber venido hoy acá. Valió la pena las dos horas de viaje", agregó la adolescente que es miembro del club de ciencias escolar.Este martes también expusieron sus conclusiones del evento, ysociólogo especializado en la democratización del conocimiento."La ciencia ciudadana es sacar a la ciencia del laboratorio, de la universidad, de la torre de marfil. Es reconocer que la ciencia no puede hacer todo y tenemos que encontrar otra forma de hacer conocimiento", apuntó Fressoli.En tanto, Golombek aseguró que la ciencia ciudadana "es la continuación de la ciencia por otros medios. Muchas veces hacemos ciencia excelente pero no la contamos, no llegamos a la sociedad".Y añadió que los desafíos por delante son "son cy llegar a muchos más lados. Una falencia es que no está en las 24 provincias, pero seguro hay proyectos escondidos".Bajo el lema "Ciudadanía científica para fortalecer la democracia", el primer Encuentro Nacional de Ciencia Ciudadana reunió a 200 participantes que intercambiaron experiencias y generaron un espacio abierto y federal de construcción de comunidad.