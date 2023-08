Piden informes por la expropiación del predio para la plaza de Villa Santa Rita

El colectivo "Una Plaza para Villa Santa Rita" expresó su preocupación por las demoras en la expropiación del lote.

Villa Santa Rita es el único barrio porteño que no cuenta con un espacio verde

Elpresentó este martes un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer el estado del proceso de expropiación de un terreno de Villa Santa Rita que, por ley, debe destinarse a la creación de la primera plaza del barrio situado en el oeste del distrito.El requerimiento a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta contempla el predio ubicado en Álvarez Jonte al 3200, donde debería estar, de acuerdo a la, un nuevo espacio verde y público.No obstante, la iniciativa para expropiar el sitio no avanzó desde marzo, pese a estar impulsada por la administración local que dio respuesta a unde los residentes de Villa Santa Rita para tener una plaza en el único barrio porteño que carece de este tipo de espacios verdes.En su requerimiento, Andrade apunta a conocer "si se ha iniciado el proceso expropiatorio de avenimiento en relación al inmueble" dado que "hay una inquietud manifestada por los residentes del barrio, quienes hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta en relación al progreso y al destino previsto"."Han transcurrido cinco meses desde la aprobación de la ley y, aunque se ha logrado un progreso en relación con el diseño del proyecto de la plaza, no se ha avanzado en lo que respecta a la expropiación ni en la transferencia de dicho terreno al dominio público a cargo de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal", alertó.En ese sentido, destacó que "resulta imperativo abordar esta situación ciudadana y proporcionar respuestas claras en relación con la expropiación del terreno y el progreso del proceso".Semas atrás, elpor las demoras de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de avanzar en la expropiación de un lote que debe destinarse a una plaza."Nos preocupa, ya que según el", alertaron.Afirmaron que "está la ley, está la plata, está el diseño y está la necesidad. Solo falta la decisión política de darnos una plaza", por lo que señalaron que confían que el Gobierno porteño "arbitrará los medios necesarios para que así sea".