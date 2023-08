El alcalde de Miami, primer republicano en bajarse de la carrera presidencial de 2024

El alcalde de Miami se bajó de la carrera presidencial. /Foto: TW.

Trump, otro de los candidatos. /Foto: AFP.

El alcalde de Miami,suspendió este martesque competía para las presidenciales en Estados Unidos de 2024, una semana después de no calificar para el primer debate televisivo con sus rivales., dijo Suárez en un comunicado difundido en la red social X (ex Twitter).Fue uno de los pocos candidatos que no subieron al escenario en el debate del miércoles, un enfrentamiento presentado por Fox News en Milwaukee, Wisconsin, por no cumplir con algunos de los requisitos en términos de donantes y apoyo en las encuestas.Suárez, de 45 años y el único contendiente latino importante para la nominación republicana, es el primer candidato presidencial republicano que abandona la carrera de 2024.El ganador de las primarias republicanas, que comenzarán en enero próximo, se enfrentará el 5 de noviembre de 2024 al vencedor de una interna demócrata, en las que por el momento el presidente Joe Biden es el favorito."La izquierda ha dado por sentado a los hispanos durante demasiado tiempo, y no sorprende que tantos encuentren un hogar en el movimiento conservador de Estados Unidos. Nuestro partido debe seguir haciendo más para incluir y atraer a esta vibrante comunidad que cree en los valores fundamentales de nuestro país: fe, familia, trabajo duro y libertad", comentó en su publicación.El alcalde, que lanzó su arriesgada candidatura a la presidencia en junio, fue uno de los últimos en entrar en la carrera.Hace dos semanas, Suárez dijo en una entrevista con la cadena Fox News que los candidatos que no califican para el enfrentamiento en Milwaukee "no deberían permanecer en la carrera".llegar al escenario del debate."Espero mantenerme en contacto con los otros candidatos presidenciales republicanos y hacer lo que pueda para asegurarme de que nuestro partido presente un candidato fuerte que pueda inspirar y unificar al país, renovar la confianza de los estadounidenses en nuestras instituciones y entre sí, y ganar", concluyó.en la que siguen en carrera el expresidente Donald Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el exvicepresidente estadounidense Mike Pence y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.