Guatemala: el partido del presidente electo apeló su suspensión y habló de "persecución"

Los argumentos contra la suspensión

El fiscal nacional del Movimiento Semilla, Juan Gerardo Guerrero, presenta en el Registro de Ciudadanos un recurso de nulidad, para revertir la resolución que suspendió provisionalmente la personalidad jurídica del partido.



La medida

Repercusiones

La OEA acompañará el proceso de traspaso de mando a Arévalo El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció en mensaje a la nación que la Organización de Estados Americanos (OEA) acompañará todo el proceso de traspaso de mando, hasta la toma de posesión de las autoridades electas el próximo 14 de enero.



"Ahora se abren las puertas hacia una transición de gobierno ordenada, transparente y ante todo eficiente. Para esto he solicitado el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos durante todo el proceso hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades el 14 de enero", dijo Giammattei.



En un mensaje difundido en cadena nacional, que duró unos 2 minutos con 15 segundos, Giammattei dijo que quedó oficializado el resultado de la segunda vuelta electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



De este modo, se certificó la victoria de Bernardo Arévalo, candidato del partido de centroizquierda Movimiento Semilla (MS), cuyo registro fue suspendido provisionalmente por una investigación anunciada por el Ministerio Público a inicios de julio.



Sin mencionar el proceso abierto contra MS, Giammattei anunció que envió a las autoridades electas una invitación formal para reunirse el lunes en Casa Presidencial, para la primera reunión del proceso de entrega.



"Esta reunión contará con la veeduría del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a requerimiento del gobierno", adelantó Giammattei, según recogió la agencia de noticias Sputnik.



Almagro visitó Guatemala la semana previa al balotaje del 20 de agosto ante las denuncias de judicialización lanzadas por el MS contra el Ministerio Público, cuya Fiscalía Especial Contra la Impunidad intentó suspender a dicho partido después de la primera vuelta, y lo consiguió recién el lunes pasado.



Al respecto, la OEA advirtió en un comunicado que la suspensión provisional del MS viola garantías del debido proceso, así como normas internacionales.



“La Fiesta Cívica de la democracia que recién celebramos es producto de la voluntad soberana del pueblo Guatemala. Es producto de que la gente concurrió de forma libre a las urnas. Es producto de un país que es dueño de su destino”, concluyó Giammattei, según citó el diario guatemalteco Prensa Libre.

Los resultados del balotaje

El, el partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó este martes una apelación a la suspensión temporal de su personería jurídica, decidida la víspera por la justicia electoral, en medio de denuncias de "persecución política" por parte de la agrupación de centroizquierda, en tanto que el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, salió a calmar las aguas al anunciar que la Organización de Estados Americanos (OEA) acompañará el proceso de traspaso de mando., declaró el abogado de Movimiento Semilla (MS), Juan Gerardo Guerrero, al presentar este martes el recurso, yEl Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este lunes la decisión de, un rato antes de oficializar el triunfo de Arévalo en el balotaje del 20 de agosto.y adoptada por el Registro de Ciudadanos del TSE, dado que -argumentó-explicó el abogado en un video publicado en la red social X, anteriormente Twitter.y la adjudicación de los cargos y el sufragio universal y secreto", declaró Guerrero, entre los argumentos que esgrimió MS en la apelación.Una vez que el Registro de Ciudadanos informe haber recibido el recurso de anulación por parte del partido de Arévalo, deberá delegarlo al pleno de los magistrados del TSE, que contarán con un plazo de tres días para resolver qué hacer con la apelación, explicó el abogado.que necesitaba para inscribirse legalmente.Arévalo calificó el lunes por la noche la resolución de "absolutamente ilegal" y aseguró que forma parte de un "proceso de persecución política".“Este es un momento histórico para un pueblo que se volcó a las urnas y después se volcó a las calles y las plazas de todo el país a celebrar el inicio de una nueva primavera democrática”, agregó en una conferencia de prensa junto a la vicepresidenta electa, Karim Herrera.considerados como actores "corruptos" por Estados Unidos.Según Herrera, ambos ejecutaron "acciones ilegales que violentan las garantías del debido proceso, vulnerando el derecho de defensa, audiencia y tutela judicial efectiva".Por su parte,y remarcó que la medida no afectaría el resultado de los comicios, que Arévalo ganó con más del 60% de los votos.La medida fue adoptada pese a queal partido con el proceso electoral en marcha y hasta que no concluyera.y que es "una interpretación abusiva de la ley", en un comunicado difundido ayer por redes sociales.En tanto,y manifestó su "preocupación por las decisiones que han conducido a la suspensión del partido Movimiento Semilla", recogió la agencia de noticias Europa Press.Analistas evalúan que la suspensión de Semilla "no es definitiva ni afecta" la asunción de Arévalo, cuya seguridad fue reforzada ante informes de un posible atentado en su contra, pero que podría recaer sobre el bloque de MS en el Congreso, que puede perder facultades, como presidir comisiones, recogió la agencia de noticias AFP.El lunes, minutos después de la noticia de suspensión de MS,(1945-1951), que asumirá el 14 de enero por el período 2024-2028.El socialdemócrata Arévalo, de 64 años, que dio la sorpresa al entrar en el balotaje, resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto con el 60,9% de los votos válidos, frente al 39% de la ex primera dama Sandra Torres, según los datos finales aprobados por el TSE y publicados hoy por el boletín oficial guatemalteco, Diario de Centro América.luego de que el 25 de junio, tras la primera vuelta de las elecciones, ordenara al TSE suspender el partido debido al inicio de una investigación penal impulsada por la Fiscalía de Consuelo Porras por supuestas anomalías en afiliados del partido en el momento de su creación en 2017.En aquel momento, el tribunal no acató la orden del juez porque no podía suspender un partido en medio de un proceso electoral.En medio de presiones internacionales, la CC garantizó el balotaje en la fecha prevista y con los vencedores de la primera vuelta: el socialdemócrata Arévalo, que quiere liderar una cruzada contra la corrupción, y Torres, cercana al oficialismo y a la élite empresarial.El proceso penal contra MS desató varias manifestaciones que piden la renuncia de Porras, que también Estados Unidos considera un personaje "corrupto" y cuya Fiscalía coordinó el arresto de la exabogada Claudia González, que integraba la comisión de la ONU que investigó la corrupción gubernamental de 2007 a 2019 y que fue disuelta por el gobierno pese a protestas de la comunidad internacional.