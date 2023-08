Dostarlimab, una nueva terapia para pacientes con cáncer de endometrio avanzado

El tratamiento ya es cubierto en algunas obras sociales y prepagas y se encuentran en diálogo con el resto de los actores del sistema de salud para que sigan el mismo camino.

En línea con la búsqueda de tratamientos cada vez más personalizados para aumentar la eficacia y reducir la toxicidad, se presentó una nueva terapia (dostarlimab) para un subtipo de cáncer de endometrio destinado a quienes padecen la enfermedad en estadio avanzado, lo que constituye una alternativa para estas pacientes que hasta el momento no tenían opciones terapéuticas efectivas."Durante más de veinte años, cuando una paciente se presentaba en estadio avanzado o recurrente de cáncer de endometrio no tuvimos una alternativa terapéutica efectiva para ofrecerle; hoy gracias al avance de las inmunoterapias y a los diagnósticos cada vez más personalizados esto cambió", indicó, oncóloga clínica del Cemic y expresidenta de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC).El cáncer en el endometrio, que es el tejido que recubre el interior del útero, es; en 2020 en Argentina se diagnosticaron 2.455 nuevos casos y fallecieron 912 mujeres a causa de esta enfermedad.La edad promedio de diagnóstico es de 63 años y de muerte de 70 años, y(mujeres ya en menopausia) lo que facilita la detección a partir de su síntoma principal: el sangrado."En las mujeres que ya no menstrúan la presentación de sangrado tiene que ser una consulta urgente con un especialista; en aquellas que todavía menstrúan, el sangrado puede presentarse entre los períodos; en todos lo casos, si se detecta que en una ecografía transvaginal hay engrosamiento de las paredes del útero hay que pedir estudios complementarios", indicó Perazzo.Una vez detectado el cáncer, que en un 80% de los casos es en estadios tempranos, se indica cirugía; dependiendo del diagnóstico, luego se indicarao combinación de los tratamientos."Desde hace unos años comenzamos a hacer estudios moleculares de los tumores, además del análisis tradicional del tejido. Estos nuevos estudios nos permitieron clasificar a los tumores según sus características propias y esto fue haciendo que se desarrollaran", detalló la especialista.Y continuó: "Las ventajas de esto es que reduce la toxicidad y mejoramos la eficacia de lo que estamos buscando como oncólogos que es alargar la vida de los pacientes y con buena calidad".En este contexto,"La toxicidad de lo que ofrecíamos era muy alta y tampoco se lograba aumentar la sobrevida", describió.Dentro de los tratamientos que se ofrecen contra el cáncer, lasvienen ganando terreno porque apuntan a trabajar sobre las células cancerígenas debilitando aquellas "funciones" que le permiten no ser atacadas por el sistema inmune del organismo.En esa línea, se desarrolló dostarlimab,(los que presentan deficiencia de ciertas proteínas reparadoras del ADN o dMMR por sus siglas en inglés).Su eficacia y seguridad fueron evaluadas en un ensayo clínico abierto (Garnet) que incluyó a 143 pacientes con carcinoma endometrial que demostró una tasa de respuesta del 45,5 por ciento."Esto quiere decir que, o sea que el tumor no creció ni se diseminó; y una respuesta duradera a lo largo del tiempo", describió Perazzo.En relación a las reacciones adversas que se han observado en este tratamiento, la especialista mencionó diarrea (16,3%), cansancio (15,7%) y fatiga (13,7%)."La droga se administra primero con más frecuencia y luego cada seis meses; la aplicación dura unos 30 minutos y esto también es importante porque hace a la calidad de vida de las pacientes", añadió.En Argentina, el dostarlimab fue aprobado en julio pasado por Anmat para las pacientes con cáncer de endometrio avanzado o recurrente(una droga de quimioterapia) y presentan la condición que antes se mencionaba (deficiencia de ciertas proteínas reparadoras del ADN)., describió Perazzo.Para la especialista, disponer de esta terapia dirigida es una "excelente" noticia porque los tumores con deficiencia de ciertas proteínas reparadoras del ADN representan el 30% del total de los casos de cáncer de endometrio."El tema con este tipo de cáncer es queque son considerados factores de riesgo como el incremento de la longevidad, la obesidad, la diabetes, etc. es decir todo aquello que genere un aumento de los estrógenos", concluyó.Fuentes del laboratorio que lo produce (GSK) indicaron quey se encuentran en diálogo con el resto de los actores del sistema de salud para que sigan el mismo camino.