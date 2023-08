El Estado recaudará US$1.000 millones con la licitación 5G, destacó el Enacom

En la actualidad existen 17 empresas en condiciones de participar de la licitación.

El presidente del, Claudio Ambrosini, destacó este martes que a las arcas del Estado ingresarán US$ 1.000 millones con la licitación del espectro para brindar servicios 5G.“Creemos que ingresarán US$ 1.000 millones. Esto sería un ingreso genuino en una situación compleja como la que tenemos y se usará para lo que el Estado necesite”, dijo Ambrosini este martes en diálogo con Radio 10 y El Destape Radio.El Enacom aprobó este lunes encon las ofertas.Las firmas que se presenten deberán tener unSegún explicaron desde el Enacom, en la actualidad existen 17 empresas en condiciones de participar de la licitación.Laserá de un total de 300 MHz –en la banda comprendida entre 3.300 MHz y 3.600 MHz- en tres lotes de 100 MHz cada uno, con un precio base por lote de US$ 350 millones y un plazo de otorgamiento de 20 años, en línea con el estándar internacional.“Hace mucho tiempo veníamos trabajando y finalmente ayer pudimos votarlo", remarcó Ambrosini.En la mismase dispone que las empresas que provean conexiones 5G en el país, "asumirán el compromiso de ofrecer un plan de servicio destinado a sectores de bajos ingresos", cuando la tecnología sea utilizada por "más del 50% de los usuarios finales" de comunicaciones móviles.La previsión, establecida en el artículo 7 de la resolución, fue uno de los temas que generó oposición de parte de los representantes de la segunda y tercera minoría del Parlamento, en la reunión del directorio del Enacom, Silvana Giudice y José Corral, quienes finalmente votaron contra el concurso de licitación de 5G.La norma votada por mayoría establece que podrán tener, entre otros grupos vulnerables.También "las personas jurídicas que no persigan fines de lucro en forma directa ni desarrollen actividades comerciales de modo indirecto, ni cobren cuota asociativa por los servicios sociales o comunitarios que prestan".Tras la evaluación de las ofertas técnicas en el Enacom estiman queQuienes ganen la compulsa deberán pagar el monto final en un único pago en dólares o en pesos con la cotización del tipo de cambio oficial al día hábil anterior a la subasta, explicó el coordinador de Asuntos Técnicos del organismo, Diego Leiva.Las empresas adjudicatarias deberán abonar "dentro de los diez días de notificada la adjudicación".Ambrosini consideró que "los que hoy están dando telefonía celular (Telecom, Claro y Movistar) son las que seguramente van a pujar por la licitación”, en referencia a que estas tres grandes empresas ya tienen la infraestructura de base tendida con la prestación del servicio 4G.Por las particularidades del 5G, las empresas que ganen la subasta deberán invertir en una mayor cantidad de antenas para poder cubrir la misma población.Según indicaron en las empresas, las mismas áreas que hoy cubren con 100 radiobases de 4G, para el 5G deberían pasar a tener un total de 1.000 antenas.