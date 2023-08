Rossi criticó la "notable hipocresía" de Milei y Bullrich y cuestionó a empresarios

Foto: Pepe Mateos.

El Jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (Uxp),, afirmó que le "sorprende la falta de solidaridad" manifestada por empresarios ante las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y criticó la "hipocresía notable" expresada por los candidatos a presidente de La Libertad Avanza (LLA),, y de Juntos por el Cambio (JxC),"Nosotros tomamos las medidas sabiendo que había que direccionar la acción del Estado sobre aquellos sectores a los que la devaluación impuesta por el FMI más había afectado al generar un salto de precios. Me sorprende la falta de solidaridad de determinados sectores que después de la pandemia vienen teniendo ganancias muy altas", afirmó Rossi en declaraciones a radio El Destape.El funcionario destacó que ", al referirse alpara las familias argentinas que"Me resulta hipócrita las actitudes de tanto de Milei como de Bullrich. Bullrich fue parte del Gobierno del (expresidente Mauricio) Macri que trajo al FMI y Milei no para de reivindicarlo. Que los que trajeron el FMI y celebraron su regreso critiquen medidas que se toman para paliar la devaluación impuesta resulta de una hipocresía notable", remarcó.Rossi dijo que en estas elecciones "hay tres candidatos pero dos proyectos" y que mientras Macri "es el líder político de Cambiemos", al mismo tiempo es "punto de referencia" de Milei entre quienes "no terminan de brindarse elogios"."Ni Milei ni Bullrich hablan de la recuperación del poder adquisitivo del salario ni de la generación de empleo. No están incluidas en sus propuestas.Advirtió quey llamó a "cuidar lo que generaciones de argentinos hemos construido"."Que Milei diga que la educación no va a ser obligatoria nos pone en un lugar de tratar de generar denominadores comunes entre los ciudadanos argentinos que defienden la educación pública y que están contentos con tener una universidad que no sea arancelada. Que defienden la salud pública y que entienden que el desarrollo industrial es importante para la Argentina. Es mucho mas que los peronistas", apuntó.Rossi recordó que por eso "la misma noche de las PASO" el candidato a presidente por UxP, Sergio Massa "empezó a hablar del Gobierno de unidad nacional"."No podemos dejar de desconocer que paradójicamente en este cuadragésimo aniversario de la democracia tenemos por primera vez una ultra derecha que llega competitiva al proceso electoral y que viene a distorsionar los valores básicos de la sociedad argentina", completó.