Defensa y Justicia recibe a Botafogo de Brasil en busca de las semifinales

Probables formaciones

Defensa y Justicia recibirá este miércoles a Botafogo de Brasil, con la ventaja de haber conseguido un empate 1 a 1 en la ida, en un encuentro correspondiente a la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.El partido se jugará desde 19.30 en el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina y la transmisión estará a cargo de la señal de cable D Sports y D GO.En el partido de ida, jugado el miércoles pasado en el estadio Olímpico Nilton de Rio de Janeiro, argentinos y brasileños igualaron 1 a 1 con goles de Nicolás Tripicchio y Gabriel Pires, respectivamente.Defensa y Justicia viene de empatar sin goles ante Platense, con un equipo alternativo, el último domingo en condición de visitante por la segunda jornada de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.El entrenador Julio Vaccari podría realizar un solo cambio respecto del once inicial que paró en el choque de ida: el ingreso de Nicolás Tripicchio, autor del gol del empate en Brasil, por el uruguayo Agustín Sant'Anna en el lateral derecho de la defensa.Botafogo, por su parte, goleó por 3 a 0 a Bahia el domingo pasado por la 21era. jornada del Brasileirao, torneo que lidera en soledad con 51 unidades.El DT Bruno Miguel Silva do Nascimento implementará dos cambios en comparación al equipo que paró como local: Luis Henrique y Diego Costa por Joao Victor y Matheus Nascimento, respectivamente.El equipo que consiga el triunfo se enfrentará al ganador del cruce entre Liga de Quito de Ecuador, del técnico argentino Luis Zubeldía, (2) y San Pablo (1), equipos que se enfrentarán el jueves desde las 19 en el estadio Morumbí.Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Nicolás Tripicchio, Julián Malatini, Tomás Cardona y Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Julián López y David Barbona; Santiago Solari, Gastón Togni y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.Botafogo: Roberto Fernández; JP Galvao, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta y Hugo; Danilo, Gabriel Pires, Tchê Tchê y Lucas Fernandes; Luis Henrique y Diego Costa. DT: Bruno Miguel Silva do Nascimento.Árbitro: Jhon Ospina (Colombiano).Estadio: Norberto Tomaghello, de Defensa y Justicia.Hora de inicio: 19.30.TV: D Sports y D GO.