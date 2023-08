La Cámara rechazó el pedido de recusación que presentó la defensa de Cristina Fernández. Foto: Archivo

El juez de Casación, Gustavo Hornos. Foto: Archivo

Lázaro Báez, empresario acusado de lavado de activos. Foto: Archivo

La Cámara Federal de Casación Penalpara que la Corte Suprema revise la recusación de uno de los jueces que interviene en la causa por supuesto lavado de activos por parte del empresario Lázaro Báez, en la que fue sobreseída.La defensa de la Vicepresidenta presentó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal penal federal del país para que la Corte revise la negativa de apartar del caso al juez Mariano Llorens,que se presentó luego de dictado el sobreseimiento de la Vicepresidenta., con lo cual hubiera quedado firme pero al ser aceptada como querella la Asociación Civil "Bases", vinculada al macrismo, se habilitó una instancia de apelación.el recurso para que la Corte revise la decisión de confirmar al juez Llorens en la causa, luego de haber sido recusado por la defensade Casación Gustavo Hornos.Además argumentó que "es doctrina del Máximo Tribunal que, por regla, no procede el recurso extraordinario respecto de lo resuelto sobre planteos de recusación ni se ha demostrado en el caso que corresponda excepcionar ese principio"En esta causa,con desacuerdo de un tercer integrante, Eduardo Farah.Este último advirtió que la causa ya lleva diez años de trámite y la referida Asociación Civil "Bases" pidió ser querellante sólo después del sobreseimiento de la Vicepresidenta.Por dos votos a uno,en junio pasado., por entender que no existen pruebas en su contra y luego de consultas del magistrado a las partes querellantes, AFIP y UIF, que también pidieron la desvinculación definitiva de la ex Presidenta., cometidas a través de la empresa "Austral Construcciones".Apenas se conoció la noticia del sobreseimiento la asociación integrada por Valeria Viola, como presidenta y Pablo Nocetti pidió ser querellante.ya que tuvo un cargo en el Ministerio del Interior. En la actualidad trabaja en el Gobierno porteño.Báez fue condenado a 12 años de prisión en un veredicto tras un juicio oral y la Cámara Federal de Casación confirmó la condena pero redujo la pena a diez años.Esa sentencia está ahora bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Casanello sobreseyó a la Vicepresidenta y rechazó tener como querellante a Bases, pero la Asociación apeló y ahora logró que se le adjudique ese rol de parte en la causa.