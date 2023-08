La central sindical más grande de Francia exige a Macron un referendo por la reforma previsional

Emmanuel Macron, presidente de Francia / Foto: AFP.

La jefa de la central sindical más grande de Francia, la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet,sobre la reforma de las pensiones.El llamado de la jefa sindical se conoció poco antes de la reunión que Macron mantendrá el miércoles con líderes de todos los partidos para abordar reformas clave, para lo cual dijo que no descartaba la posibilidad de recurrir a referendos sobre una serie de proyectos.que puedan traducirse de manera concreta y rápida en iniciativas del Gobierno y textos legislativos promovidos en conjunto", anunció el mandatario cuando convocó a la cita a la oposición, reseñó la agencia de noticias Sputnik."Escuché con interés las palabras sobre un referendo, y el primer tema sobre el cual debería organizarse es la reforma de las pensiones, porque todavía no nos satisface", afirmó Binet en un discurso a los periodistas, transmitido por el canal de noticias BFM TV.entre la jefa sindical, que asumió el cargo en marzo de este año, y el líder francés.La reunión no tiene precedentes en la historia reciente del país y se dará después de un tenso semestre marcado por la crisis por la reforma de las jubilaciones impulsada por el oficialismo y rechazada por parte de la oposición y los gremios en las calles.La primera ministra francesa,, según el cual las autoridades del país empezarán a retrasar la edad de jubilación en el país tres meses al año a partir del 1 de septiembre de 2023, hasta alcanzar los 64 años en 2030.La mañana de este martes, Binet habló también de la jornada de acción del 13 de octubre, anunciada por la agrupación intersindical a fines de la semana pasada, con el lema principal del aumento salarial, en un contexto de inflación elevada."En un momento en que los beneficios se disparan en la mayoría de las grandes empresas, es más imperativo que nunca que la riqueza producida se reparta de forma más equitativa", declaró el lunes la intersindical en un comunicado, según el semanario financiero La Tribune.Binet explicó que los sindicatos querían "lograr avances concretos porque la situación es mala". "A través de nuestra movilización, queremos conseguir aumentos salariales, la igualdad entre hombres y mujeres y una mejora de nuestros servicios públicos, en particular de la situación en las escuelas y los hospitales", explicó la dirigente.Elen el Parlamento recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución francesa, se convocaron manifestaciones en casi todas las principales ciudades y miles de personas se congregaron en la Plaza de la Concordia de París para protestar contra la reforma.El 14 de abril, el Consejo Constitucional de Francia aprobó definitivamente el artículo clave del proyecto de ley que estipula ir elevando la edad de jubilación.El Gobierno de Francia asegura que la causa principal de la reforma radica en la escasez de los recursos presupuestarios necesarios para pagar pensiones.Según datos oficiales,, mientras que la reforma permitirá acumular, hacia 2030, más de 17.000 millones de euros para estos fines.