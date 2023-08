Cancelaron la polémica "The Idol" después de su primera temporada

Foto: prensa

"The Idol", serie dramática creada por Sam Levinson y protagonizada por Lily-Rose Depp y el cantante Abel "The Weeknd" Tesfaye en una trama de alto voltaje sobre el mundo de la fama, que estrenó en HBO Max el pasado 4 de junio, fue cancelada por la plataforma tras su polémica primera temporada.Según informó el sitio especializado Indie Wire, la noticia fue confirmada por uno de los voceros de la compañía, quien de todos modos destacó que"Después de pensarlo mucho, HBO, así como los creadores y productores, decidieron no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos con ellos, así como con el elenco y todo el equipo por su increíble trabajo", agregó el representante.Con una presentación previa en el Festival Internacional de Cine de Cannes, la propuesta de Levinson -reconocido por la exitosa “Euphoria” - llegó al streaming con la historia de Jocelyn (Depp), quien luego de atravesar una crisis nerviosa que descarriló su última gira, decide reclamar su estatus como la estrella pop más exitosa de Estados Unidos, esta vez con la ayuda de Tedros (Tesfaye), un turbio empresario de clubes nocturnos.Su representación del romance y el sexo y la presencia de una secta fueron algunos de los elementos de la narrativa que convirtieron rápidamente a "The Idol" en el blanco de críticas y controversias por parte del público y la crítica, y que llevaron a HBO a no hacer públicas las cifras de rating y visualizaciones de los últimos tres episodios de la entrega.Troye Sivan, Dan Levy, Jennie Suzanna Son, Eli Roth, Jane Adams, Rachel Sennott y Hank Azaria, entre más, fueron algunas de las y los intérpretes que participaron en el elenco de "The Idol".