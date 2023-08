Desde Entre Ríos llamaron a “levantar la bandera de la defensa de la actividad turística”

“Escuchar esto a esta altura de la vida me parece una locura, una aberración. Yo comparto ciento por ciento la nota y lo que hicieron los compañeros del Ente Norte” María Laura Saad

La secretaria dede, instó a “levantar la bandera de la defensa de la actividad turística por todo esto que implica tener un trabajo y una posibilidad de desarrollo”, al confrontar con la postura del candidato presidencial, quiendel área en caso de acceder a la primera magistratura.“Hemos pasado la peor crisis de la historia de la actividad turística con la pandemia y la pasamos juntos, la pasamos en el sector público y privado. Entonces, hoy tenemos que salir a defender esta actividad, a defender lo que todo lo que se ha hecho, todo lo que hemos generado”, expresó Saad.La secretaria dijo queen las que manifestaron su clara disidencia con la definición de Milei respecto del rol del Estado en el sector.“Escuchar esto a esta altura de la vida me parece una locura, una aberración y por sobre todo, las cosas de no saber no saber de lo que estoy hablando. Yo comparto ciento por ciento la nota y lo que hicieron los compañeros del Ente Norte”, subrayó.Saad, que será anfitriona este jueves en Paraná, donde sesionará la, remarcó que“Primero, por el auge, el desarrollo que ha tenido el turismo en nuestro país, en cada una de nuestras regiones, pero por sobre todo, las cosas de dejar de entender lo que significa la actividad turística para la Argentina y en cuanto a la cantidad de producción de empleos que se generan de la mano del turismo, de la economía que se genera a través del turismo”, puntualizó.Agregó que “entonces,”.Sobre la cita del CFT, manifestó que están “muy felices de poder recibir a los, a los compañeros y compañeras, ministras y secretarios de Turismo de todas las provincias y, obviamente al Ministerio de Turismo de Nación y cada uno de los referentes, directores, secretarios y ministros”.“En una jornada propiamente dicha, va a haber dos partes: Vamos a estar trabajando en el Centro Provincial de Convenciones, con toda la gente dely se va a hablar de obviamente de, de nuevas rutas”, reseñó.Agregó que en el temario se incluirán tópicos referidos a estadísticas, aspectos de conectividad a cargo de funcionarios del ENACOM, unFIT) de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.