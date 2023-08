Stefanos Tsitsipas: "Messi es uno de mis jugadores favoritos"

Admiración total del griego para con Messi. / Foto: Archivo Télam.

"MESSI ES UNO DE MIS JUGADORES FAVORITOS. ADMIRO MUCHAS COSAS DE MESSI, ESPERO PODER ENCONTRARME CON ÉL", hablamos mano a mano con Tsitsipas, un gran seguidor de Leo y del Inter Miami.



Stefanos Tsitsipas,y cuando me enteré de que él venía, me convertí en la persona más feliz", comentó el griego en declaraciones a ESPN en medio del US Open que se está jugando en Nueva York., nacido en Atenas hace 25 años y ubicado en el séptimo puesto del ranking mundial de la ATP,, incluso varias veces subió imágenes a sus redes sociales con la camiseta "albiceleste"."Messi es uno de mis jugadores favoritos. Es un tipo simple y una persona hermosa no solo un atleta.”, añadió el griego, quien debutó este lunes en el US Open con un triunfo en sets corridos sobre el canadiense Milos Raonic por 6-2, 6-3 y 6-4.El tenista comentó que no pudo ver en acción al capitán del seleccionado argentino el sábado pasado en el triunfo de Inter Miami sobre los Red Bulls de Nueva York por 2 a 0, partido en el que anotó el segundo gol, mientras que el primero fue obra del paraguayo Diego Gómez.Ojalá la próxima vez que vaya a Miami lo pueda ir a ver", concluyó Tstisipas, ganador de 10 títulos en su carrera, uno solo este año, el Abierto mexicano de Los Cabos.