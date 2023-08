Martino: "Si no hay ningún inconveniente, Messi jugará ante Nashville"

Foto AFP.

El entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, confirmó este martes que "si no hay ningún inconveniente" Lionel Messi será titular el miércoles contra Nashville, como local, en un nuevo compromiso por la Major League Soccer (MLS) estadounidense.", adelantó el "Tata" en rueda de prensa.Luego de iniciar en el banco de suplentes en el partido del sábado ante New York RB, Messi se prepara para jugar como titular por primera vez en la MLS en su estreno en esta competencia en el estadio DRV PNK."Teniendo a un futbolista como Lionel es muy difícil no diseñar el equipo alrededor de él", explicó Martino al ser consultado por la idea de juego que intenta imponer en el club de Miami luego de un mes y medio en el cargo.", amplió el DT rosarino.Y en esta línea, Martino valoró que el resto del equipo entendió "bien" esa intención."Vamos bien porque el resto de los futbolistas entienden la idea y podemos explotar mejor las posibilidad de 'Leo' sin dejar de ser un equipo", destacó.cuando ingresó para disputar los última media hora del partido y sobre el final marcó el 2-0 tras una exquisita combinación con el juvenil argentino Benjamín Cremaschi que todavía tiene maravillado a Martino."Es la primera vez que veo no menos de diez veces el pase y realmente no descubro por ningún lado como lo vio a Cremaschi", admitió el "Tata".Inter Miami recibirá este miércoles a Nashville desde las 20:30 en su partido número 24 de la Conferencia Este de la MLS.