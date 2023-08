Se desprendió una pared en el colegio Yrurtia y piden respuestas al gobierno porteño

"El gobierno sigue esperando el día en el que las fallas edilicias se lleven la vida de algún compañero para accionar", dice el comunicado.

Desprendimientos de pared en el "nuevo" Colegio Yrurtia, fue hoy a las 18hs y no hubo víctimas por suerte.

Dónde está la ministra Acuña? Terminó la campaña, no le dieron la vicejefatura de gobierno prometida y se fue a su casa como Migliore?

Pongan aviso de Buscada. pic.twitter.com/NvjLDIRy2N — Fabian Waldman (@FabianWaldman) August 28, 2023

Estudiantes de la", en el barrio de, denunciaron el desprendimiento de mampostería de una pared y reclamaron respuestas urgentes del Ministerio de Educación porteño ante los "incontables" problemas edilicios."El gobierno sigue esperando el día en el que las fallas edilicias se lleven la vida de algún compañero para accionar y poner algún parche momentáneo. El Yrurtia se viene abajo, los colegios públicos se vienen abajo", expresaron los y las estudiantes mediante un comunicado difundido en redes sociales., en callar comunidades y denigrar la educación. La salud de los pibes debería ser prioridad, la calidad educativa debería ser prioridad para el Ministerio de Educación", enfatizaron.Por el desprendimiento, que sucedió este lunes cerca de las 18,"Por suerte no pasó nada grave, no se rompieron más cosas por el impacto de los escombros ni hubo ningún herido pero esto se suma a un montón de problemas edilicios que tenemos", precisódel Yrurtia.hay un aula donde tenemos clases esquivando el agua porque tiene una gotera que pudrió el techo, el techo se cayó y cae agua desde una luz", detalló en diálogo con Télam.Además, indicó que, mientras que"Seguimos exigiendo lo de siempre, una educación de calidad, edificios en condiciones dignas. Tuvimos mucha suerte que ninguna de las fallas le costará la vida o la salud a alguien", aseveró la estudiante.Y continuó: "Lo peor es que nuestro edificio (que tiene a penas tres años de uso) está hecho así desde cero,, la cloaca y las cañerías están mal hechas, todo está increíblemente mal hecho"."Entonces a menos que se tire abajo y se vuelva a construir el edificio que tiene alrededor de cinco años y apenas tres de uso, que no va a pasar,, porque hace cinco años que lo abandonaron", apuntó Rinaldi.Asimismo, denunciaron que-que se divide en el establecimiento de taller y bachiller- porque el establecimiento donde deberían estudiar "no está preparado para ellos"."Los mandan al (edificio) de taller a tener bachiller a la planta baja, en aulas de dibujo, apartados y con cero inclusión", sostuvo la estudiante.