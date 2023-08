La UNLP distinguió a Gabriel Rabinovich como Doctor Honoris Causa

Gabriel Rabinovich fue distinguido con el título Doctor Honoris Causa.

"Este reconocimiento hace que me explote el corazón de orgullo, felicidad y gratitud". Gabriel Rabinovich

La trayectoria de Rabinovich

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) distinguió este lunes a la noche con el, en una ceremonia que estuvo encabezada por el presidente de la casa de estudios, Martín López Armengol.En este marco,como “una personalidad con un firme posicionamiento sobre la importancia de un Estado presente en materia de ciencia y tecnología, como así también en la defensa de la educación pública como herramienta de transformación para igualar oportunidades”.“La mejor manera de defender la universidad pública es demostrar con hechos su infinito valor como herramienta de transformación. Y es precisamente esto lo que ha hecho Rabinovich a través de todos sus aportes como investigador, docente y divulgador. Su vida está dedicada a la ciencia, y ese es un valor que, en estos tiempos, cobra un sentido especial”, concluyó el presidente de la UNLP.La distinción aprobada por el Consejo Superior, se otorgó a propuesta de la Facultad de Ciencias Exactas, cuyo, sostuvo: “Nos toca entregar esta distinción que, además de merecida, tiene un enorme valor simbólico desde lo académico y político. Para los que hacemos ciencia, Gabriel representa un ejemplo a seguir, como referente de la investigación y como exponente de la defensa del sistema científico nacional”.Finalmente, Rabinovich dijo: "Este reconocimiento hace que me explote el corazón de orgullo, felicidad y gratitud. Es una distinción que alcanza a todo mi equipo y a todos los que me acompañaron durante estos 30 años de trabajo”.Tras recibir su diploma en la ceremonia oficial, Rabinovich ofreció una conferencia titulada “Un dulce viaje: desde el descubrimiento inesperado, hacia el diseño de nuevas terapias para enfermedades inmunológicas y cáncer”.El galardón entregado a Rabinovich se fundamenta con su destacado recorrido académico y por sus aportes al desarrollo científico, tecnológico y transferencia.Rabinovich se recibió de; donde se desempeñó como docente.en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires; también fue Profesor Asociado de la Universidad de Maryland, Baltimore, de Estados Unidos, docente invitado en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, profesor invitado de la Maestría de la Universidad Cayetano Heredia, Lima, Perú y profesor Responsable del Módulo “Inmunidad y Cáncer” de la Maestría de Inmunología de la Universidad Nacional de San Luis.Su exitosa carrera quedó plasmada en laAdemás sus trabajos fueron publicados en las, como Cell; Nature; Nature Inmunology; Nature Medicine; Cáncer Cell; PNAS y Journal of Experimental Medicine, entre otras.Tras la distinción, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una reunión de trabajo con Rabinovich.