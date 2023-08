El gobierno de Río Negro inicia una nueva mesa de diálogo con los gremios estatales

El gobierno de Río Negro abrirá una nueva mesa de trabajo junto a los gremios estatales / Foto: Marcelo Ochoa.

"Hay que saber zanjar estas situaciones de extrema crisis que estamos viviendo" Pablo Zúcaro, jefe de Gabinete

La gobernadora Arabela Carreras busca acercar posiciones con los estatales antes del inicio de la discusión paritaria / Foto: Marcelo Ochoa.

La importancia del consumo

El gobierno de Río Negro abrirá este martes, con el fin de continuar evaluando la situación salarial de los trabajadores rionegrinos en el contexto económico actual, de manera previa a la definición de otro encuentro paritario, se informó oficialmente."Se analizará la evolución de este último trimestre y la del año, tanto a nivel de la variable salarial como de inflación, canasta básica, teniendo en cuenta la línea de pobreza y se evaluará el impacto de las medidas económicas nacionales en Río Negro", dijo el jefe de Gabinete rionegrino, Pablo Zúcaro.La información oficial destaca que el equipo de Gobierno rionegrino continúa la evaluación de las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa,. En tal sentido, Zúcaro confirmó a la prensa que "aún no hay ninguna decisión al respecto en la órbita provincial".Según la información oficial, las reuniones con UPCN y ATE se llevarán a cabo en el Ministerio de Gobierno; con Unter (docentes) en el Ministerio de Educación y con SiTraJur (judiciales) en el Ministerio de Trabajo."Entendemos la angustia que sentían los trabajadores cuando iban a las góndolas y veían aumentos, algunos más desmedidos que otros, pero", manifestó Zúcaro."Ahora tenemos un panorama más representativo, así que estamos seguros que va a hacer una reunión fructífera, intentaremos en conjunto ver cuál es el mejor camino para garantizar lo que ha sido siempre en todo este año un norte para nosotros, que es que los salarios aún en un contexto de alta inflación, no queden rezagados", agregó.Sostuvo que "en nuestro caso, los sueldos ya están liquidados, sería imposible corregir eso, pero vamos a evaluar con los sindicatosen relación a la inflación"."Históricamente los gremios se han negado a la suma fija, entendiendo que achata la pirámide salarial", agregó.El funcionario dijo que "no tenemos un punto de vista antagónico con los intereses de los trabajadores, todo lo contrario, sabemos de, estamos interesados en los mismos objetivos, solo hay que saber zanjar estas situaciones de extrema crisis que estamos viviendo".