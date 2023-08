Putin no prevé asistir al funeral de Prigozhin

El jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, murió la semana pasada. Foto: captura de video.

El accidente

Putin acusado

El presidente de Rusia,del jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien murió la semana pasada al estrellarse el avión en el que viajaba en el noroeste de Moscú."La presencia del presidente no está prevista, no tenemos información específica sobre los funerales", manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.El vocero agregó que hasta la mañana de este martes no se había comunicado ni fecha ni lugar para el funeral de Prigozhin., no podemos decir nada aquí sin ellos", argumentó Peskov, informó la agencia de noticias AFP.El 23 de agosto, la agencia rusa del transporte aéreo, Rosaviatsiya, comunicó que Prigozhin estaba a bordo del accidentado avión privado Embraer Legacy, que se estrelló en la provincia de Tver mientras iba de Moscú a San Petersburgo.El aparente accidente se produjo exactamente dos meses después de que, lo que desató una ola de especulaciones sobre el origen del siniestro.El Ministerio de Emergencias de Rusia anunció que murieron los 10 pasajeros de la aeronave, entre los que también se encontraba Dmitri Utkin, jefe de operaciones del grupo paramilitar y lugarteniente de Prigozhin.Gobiernos opositores al presidente rusoPutin negó tajantemente las acusaciones, a las que calificó de "mentira absoluta", y prometió una investigación "en su totalidad y hasta el final" sobre lo ocurrido, en su primera declaración pública sobre el incidente.El domingo pasado, el Comité de Investigación ruso logró establecer las identidades de las 10 víctimas mortales del accidente aéreo, y todas corresponden a las personas indicadas en la lista de tripulantes y pasajeros.