Jorge Vilda con las horas contadas como entrenador de España

El DT español con las horas contadas en su cargo. / Foto: TW@rfef.

🔴 Comunicado oficial de la Comisión de Presidentes Territoriales de la RFEF.



🔗 https://t.co/aSkWOmcvrz pic.twitter.com/oa9xYxUnuA — RFEF (@rfef) August 28, 2023

Jorge Vilda,de Australia y Nueva Zelanda,ya queRealSegún el diario AS la Comisión de Presidentes Territoriales de la RFEF decidió que Vilda abandone el puesto, pese a que la decisión depende exclusivamente de la junta directiva de la RFEF presidida ahora por Pedro Rocha, sustituto de Luis Rubiales, quien fue suspendido por la FIFA por 90 días tras el escándalo del beso a la jugadora Jenny Hermoso.La posición de Vilda es muy mala tras la protesta pública y todo lo ocurrido luego del éxito mundialista. Las presiones a Hermoso para que apareciera en el video de disculpa que grabó Rubiales fueron otra gota que colmó el vaso.”, firmaron las campeonas en un comunicado y no solo se referían a Rubiales, sino a la estructura de la RFEF, empezando por la deportiva.Vilda también quedó señalado por los aplausos a Rubiales en la aparición pública del dirigente durante la Asamblea extraordinaria en la que gritó cuatro veces "No voy a dimitir".Lo concreto es que la gloria deportiva lograda por España en el mundial quedó definitivamente en segundo plano y a Vilda le servirá muy poco para mantenerse en su cargo.